Vodanovic responde a Naranjo luego de que la acusara de ordenar su expulsión de la bancada PS: "Está en edad de jubilación"

La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, respondió a la acusación que realizó el diputado Jaime Naranjo, quien aseguró que la timonel ordenó su salida de la bancada parlamentaria.

El legislador afirmó que esta situación es “una muestra más del camino equivocado que personas como la presidenta del Partido Socialista hacen de la política, una forma de política que el país rechaza, la persecución, el hostigamiento y la expulsión de una persona porque puede el día de mañana ser una competidora de ella en una elección senatorial, demuestra la calidad humana de esa persona”.

Al respecto, la senadora dijo que "basta leer la ley orgánica para entender cómo funciona, cada bancada toma sus decisiones” y sostuvo que es “la tónica que ha tenido el diputado, de maltrato permanente a mi persona, de acusaciones incluso injuriosas en la región donde me ha tratado de sicaria. Así que la verdad es que sigue en la tónica de una persona que yo creo que ya está en edad de jubilación".

Asimismo, comentó que estuvo “en un almuerzo en la bancada, el diputado no estaba y, por lo tanto, lo que ocurrió ahí, lo puede señalar el presidente de la bancada, no corresponde que yo me refiera a eso".

Desde la bancada del PS han aclarado que aceptaron que el diputado “Naranjo se mantuviera como uno más de sus miembros. Desgraciadamente en la región del Maule, donde conviven la senadora Paulina Vodanovic y Jaime Naranjo, se generaron situaciones políticamente conflictivas para el PS, lo que repercutió en el trabajo de la bancada y en la relación de esta con el Partido Socialista”.

En ese sentido, explicaron que "todo llevó a la separación de aguas entre la bancada y el diputado Naranjo”.

