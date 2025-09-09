Vodanovic respalda a Vidal tras renuncia al directorio de TVN: "Defendió siempre la independencia del canal"

La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, salió a defender a Francisco Vidal, quien renunció a la presidencia del directorio de TVN tras enfrascarse en una polémica con José Antonio Kast.

“No podemos desviar el foco de lo que ha sido el motivo que esgrime Francisco Vidal, que finalmente es proteger a TVN de los ataques violentos que ha sufrido en forma personal y como presidente del directorio de Televisión Nacional por parte del candidato Kast", aseguró en entrevista con Radio Agricultura.

La timonel PS agregó que “el análisis de toda esta situación es mucho más amplia que la simple renuncia de Francisco Vidal, que finalmente puede ser el síntoma de una enfermedad muy grave, que es la manipulación de la información en democracia, cosa que él como director de la Televisión Nacional defendió siempre la independencia del canal”, enfatizó.

Consultada de si esta renuncia aporta para terminar con la denuncia de intervencionismo electoral por parte del Gobierno respondió: “No soy yo quien tenga que calificar aquello. Pero creo que vuelvo al tema, la renuncia es un hecho, el problema es toda la situación que rodea esto”.

Y destacó lo importante “que es la confianza en la institucionalidad, en las personas y lo que está pasando hoy día, que estamos viviendo, sembrando la desconfianza, sembrando el temor y sobre todo las mentiras”.

“La política tiene que ser de confrontación de ideas, pero de ideas verdaderas, no de falsas ideas. Por lo tanto, creo que tal vez toda esta situación que ocurrió a raíz de la denuncia de los bots, de esta situación de la Televisión Nacional, nos puede llevar a hacer una buena reflexión acerca de lo que esperamos de los medios de comunicación, de las redes sociales y de cómo enfrentamos en la política las discusiones con una altura de mira importante y no con falsedades”, finalizó la senadora PS.

