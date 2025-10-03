Vodanovic dice ante críticas a Boric por cadena nacional que la oposición "hizo del arte de la polémica su deporte favorito"

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, abordó las críticas tras la alusión del Presidente Gabriel Boric a la idea del candidato presidencial de los partidos Republicano y Social Cristiano, José Antonio Kast, de reducir en US$6.000 el gasto público en 18 meses.

En entrevista con el Canal 24 Horas, el jefe comunal defendió la intervención del Mandatario en cadena nacional por el Presupuesto 2026.

"El Presidente, yo creo, está en su derecho de poder emitir opiniones políticas y con cierta perspectiva ideológica de hacia dónde debe conducirse el Estado, de qué tipo de decisiones debemos tomar”, señaló.

Asimismo, recalcó que “hoy día en Chile existe un legítimo, sano y hasta positivo debate sobre la posibilidad de agrandar o disminuir la cantidad de recursos que administra el Estado”.

La autoridad sostuvo que "que la oposición llegó a un nivel que hizo del arte de la polémica su deporte favorito. Todos los días una polémica distinta y están todos los días viendo una minucia y son temas que a mí en particular como alcalde no me interesan, y yo creo que el 98% de la ciudadanía tampoco".

"A mí me importa cómo nosotros gestionamos de buena forma el Estado, cómo avanzamos en buenas políticas públicas, cómo resolvemos los problemas concretos y urgentes que está enfrentando gran parte de la ciudadanía", subrayó.

Vodanovic recalcó que “estas presentaciones en Contraloría, dimes y diretes, acusaciones que servirán para llenar algunos titulares en algunos medios que algunas personas leen o para llenar la conversación en su espacio, bien por ellos, pero no es algo que a mí me parezca relevante, porque no incide en nada en la vida de mis vecinos; yo creo que a mis vecinos tampoco le interesa”.

Y si bien manifestó que “la oposición tiene todo el derecho también de tener su opinión al respecto y darlo", criticó el hecho de "hacer de esto el principal tema país cuando hay muchas urgencias más importantes, problemas mucho más profundos".

“No es bueno para el sistema que se le dé tanta cabida a ese tipo de acciones que para mí no aportan en nada", complementó.

PURANOTICIA