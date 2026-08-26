Vodanovic defiende carta conjunta con Bellolio y llama a generar acuerdos transversales

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, se refirió a la carta conjunta con el alcalde de Las Condes, Jaime Bellolio, donde plantean trazar una hoja de ruta por 30 años.

En conversación con radio Agricultura, el jefe comunal señaló que "aquí el arte de generar acuerdos es lo único que hace posible algún tipo de resultados en la democracia".

"Yo creo que en función de la calidad de la política actual, de los fenómenos globales que estamos viviendo y en función de lo que yo considero deseable para el futuro del país, tenemos que ser capaces, no de esconder las diferencias sino que entender que hay ciertas agendas que requieren de mayor colaboración", indicó.

Vodanovic recalcó que “esto no es un arranque individual que busca desmarcarme a mí del Frente Amplio, lo que busca es movilizar a los colectivos políticos a los cuales nosotros pertenecemos”.

En cuanto a las conversaciones por la megarreforma, el jefe comunal recordó que "los alcaldes tuvimos la capacidad desde la UDI al Partido Comunista en emanar un documento conjunto con una propuesta tanto de focalización del cobro de contribuciones, como de un mecanismo de compensación".

"El Gobierno desestimó por completo, no tomó como acuerdo algo que nos había costado mucho y que habíamos alcanzado a construir transversalmente los alcaldes. Evidentemente eso genera fisuras, y yo creo que ahí se dieron no solo diferencias, quizás ideológicas o de principio, sobre una política pública, que me parece que es legítima, sino que también de defensa de intereses de distintas comunas”, indicó.

Y expresó que "gran parte de los alcaldes logramos sostener esa conversación en un tono de respeto, de diálogo (...) Hubo otros alcaldes que cayeron en denostaciones y descalificaciones. Yo jamás me he referido a mala forma a un colega y nunca lo voy a hacer. Y evidentemente eso no aporta”.

Respecto a la carta, Vodanovic mencionó que "es un ejercicio que requiere de mucha reflexión, de mucha conversación, de muchos costos también. Yo si tú me preguntabas a mí en mi época universitaria, me hubiera imaginado firmando una carta con un dirigente de la UDI, probablemente te hubiera dicho en ningún escenario”.

“La valentía en política no se reafirma por los adjetivos con los cuales uno reafirma sus propias posturas. La valentía en política se mide por cuando uno está dispuesto a ceder, a conversar con el que está distinto y a llegar a acuerdos en favor de Chile”, precisó.

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