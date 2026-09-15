Más de 400 mil vehículos saldrán de Santiago por Fiestas Patrias: MOP anuncia «Peaje a luca» y restricciones para camiones

El biministro de Obras Públicas y Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, dio a conocer las principales medidas que se implementaran en las carreteras de salida de la región Metropolitana durante los días de celebración de Fiestas Patrias.

"Habrá un aumento en el flujo vehicular. Desde Santiago saldrán más de 400 mil vehículos durante este jueves 17 y domingo 20 de septiembre. Para eso nos estamos preparando en forma preventiva y con medidas para que todos tengan el mejor viaje posible, en forma segura y responsable”, informó el secretario de Estado.

En cuanto a las medidas especiales en carreteras, informó las tres principales: “Se va a aplicar el tradicional 'Peaje a luca' para vehículos livianos, la rebaja en un 50% para los camiones en la madrugada y durante el día restricción para camiones en determinados tramos. Son medidas para facilitar la salida que se concentrará el jueves 17 y viernes 18, y también el retorno durante el domingo 20 de septiembre”.

En tanto, el jefe de Zona de Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial, general Víctor Vielma, informó que "ante este escenario, Carabineros estará desplegado a nivel nacional mediante el servicio Ruta Segura, reforzando la prevención y seguridad en las principales rutas. El llamado es a celebrar en familia y con responsabilidad, respetando las normas del tránsito, no conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas, y programando tanto el viaje de ida como el retorno”.

Cabe recordar que durante las Fiestas Patrias 2025 fallecieron 24 personas en siniestros viales, por lo que el trabajo preventivo desplegado tiene como objetivo no lamentar nuevas tragedias. Así es como la principal medida de seguridad es el autocuidado y la responsabilidad de cada uno, según resaltó Carabineros.

En tanto, el secretario ejecutivo de Conaset, Alberto Escobar, señaló que "las leyes del tránsito se respetan siempre para que podamos disfrutar de estas celebraciones sin lamentar tragedias en autopistas y carreteras. Hay que respetar la distancia al manejar, respetar los límites de velocidad. Si va a conducir no debe manipular el teléfono ni beber alcohol. El año pasado y con un día más de feriado, tuvimos 814 siniestros viales y 24 víctimas fatales, donde la principal causa de fallecidos es la velocidad imprudente”.

De acuerdo a información de la Dirección General de Concesiones del MOP, para la salida el jueves 17 se aplicará el peaje rebajado a $1.000 para vehículos livianos de 07:00 a 13:00 horas en la ruta 68 (peajes Lo Prado y Zapata, en dirección a la costa); en la ruta 5 Sur (peaje Nueva Angostura, en ambos sentidos) y en la ruta 5 Norte (peaje Las Vegas, en ambos sentidos). La medida se repetirá el viernes 18 entre las 07:00 y 10:00 horas en los mismos peajes de la ruta 68 y ruta 5 Norte.

También habrá medidas especiales para camiones de dos o más ejes, para la salida el jueves 17 y viernes 18 (desde las 00:00 a las 07:00 horas) habrá tarifa rebajada en un 50% en los peajes Lo Prado y Zapata de la Ruta 68 (sentido hacía la costa), en el peaje Las Vegas de la Ruta 5 norte (ambos sentidos) y en el peaje Nueva Angostura de la Ruta 5 sur (ambos sentidos).

Esta medida involucra la restricción para el tránsito de camiones, durante el día habrá restricción el jueves 17 de 12:00 a 19:00 horas en la Ruta 5 Norte en dirección norte (entre enlace Lo Pinto y el Enlace Llay Llay); en la Ruta 68 en dirección a la costa (entre Vespucio y enlace Algarrobo); y en la Ruta 5 Sur en ambos sentidos (Entre enlace Calera de Tango y enlace Pelequén). La medida se repetirá el viernes 18 de 09:00 a 15:00 horas en la ruta 5 Norte, ruta 68 y ruta 5 Sur, en los mismos tramos y sentidos.

Estas medidas se repetirán para el retorno a la capital durante el domingo 20.

Finalmente, también en materia de conectividad terrestre, en el caso del Ministerio de Transportes, desde el 4 de septiembre y hasta el domingo 20 de septiembre se implementa un completo plan de fiscalización que considera más de 7 mil controles a buses interurbanos y rurales a nivel nacional.

PURANOTICIA