Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe compromete US$6.000 millones para impulsar la productividad y el empleo en Chile

El Presidente José Antonio Kast se reunió con el presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), Sergio Díaz-Granados, en el marco de su visita a Chile.

En el encuentro, ambos consolidaron una agenda de trabajo conjunta y el CAF anunció que pondrá a disposición del país US$6.000 millones en financiamiento durante los próximos cuatro años, con el objetivo de acompañar las prioridades del Gobierno e impulsar la inversión privada para aumentar la productividad y el empleo.

Tras el encuentro, Sergio Díaz-Granados señaló que "Chile tiene una oportunidad para acelerar la inversión y generar nuevas fuentes de crecimiento y empleo. CAF acompañará ese proceso, no solo con recursos financieros, sino también mediante la estructuración de proyectos y la movilización de capital privado hacia sectores estratégicos del país".

La agenda contempla el apoyo de CAF en cuatro áreas prioritarias: vivienda y empleo, infraestructura, agua y seguridad.

En materia de vivienda y empleo, CAF acompañará la Reforma al Mercado de Capitales y Financiamiento de la Casa Propia, con el objetivo de favorecer una mayor inversión, dinamizar la economía y contribuir a la generación de empleos de calidad.

La entidad busca convertirse en socio financiero y técnico de BancoEstado en este proceso, que apunta a reactivar el mercado de capitales, ampliar el acceso a la vivienda y movilizar el ahorro hacia el financiamiento de hogares y empresas.

En infraestructura, en tanto, la institución acompañará la ejecución de importantes obras para impulsar la productividad y el desarrollo, en sectores como el ferroviario -con el apoyo a la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE)-, el transporte, a través del Metro de Santiago, y el logístico, con el financiamiento al Puerto Exterior de San Antonio, entre otros.

En materia hídrica, CAF continuará impulsando la agenda de agua de Chile, con énfasis en reducir las brechas de acceso al agua potable y al saneamiento, especialmente en las zonas rurales.

Finalmente, en seguridad, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe apoyará un enfoque integral de fortalecimiento de pasos fronterizos en la Macrozona Norte, orientado a fortalecer la seguridad y la gestión aduanera, mejorar la infraestructura logística, facilitar el comercio y profundizar la integración regional.

(Imagen: Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe)

PURANOTICIA