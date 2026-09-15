Pérez Mackenna valora reunión con excancilleres y destaca que "la defensa de los intereses de Chile debe ser una sola"

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, encabezó una reunión del Consejo de Excancilleres, donde se abordó los temas más relevantes y contingentes de la política exterior de Chile en el actual contexto internacional.

En el encuentro participaron los excancilleres Hernán Felipe Errázuriz, José Miguel Insulza, Juan Gabriel Valdés, Ignacio Walker, Mariano Fernández, Alfredo Moreno, Heraldo Muñoz, Roberto Ampuero, Teodoro Ribera y Alberto van Klaveren.

Al terminar la reunión, Pérez Mackenna agradeció la asistencia de los excancilleres: “Tengo un enorme respeto por el trabajo de mis predecesores y valoro su experiencia y consejo. El Ministerio de Relaciones Exteriores tiene una mirada de Estado, de largo plazo, y cada uno de nosotros construye sobre lo que ya ha construido el antecesor”.

“Podemos tener visiones diferentes en algunos temas, pero la defensa de los intereses de Chile ante el mundo debe ser una sola y soy un convencido de que la política exterior es política de Estado y debe ser un punto de encuentro y no de división”, concluyó.

(Imagen: Ministerio de Relaciones Exteriores)

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