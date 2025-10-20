Vodanovic arremete contra Matthei y acusa "truco" por uso de la imagen de Aylwin en franja de RN

La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, criticó el uso de la imagen del expresidente Patricio Aylwin en la franja televisiva de Renovación Nacional.

“Que se incluya el expresidente Aylwin como parte de RN, evidentemente es una especie de truco que usa la candidatura de Evelyn Matthei, porque ellos tienen una definición política de tratar de captar al centro, de captar al voto democratacristiano. Y no sé si la mejor forma es usarlo”, dijo en entrevista con CNN Radio Chile.

“Cuando uno la escucha (a Matthei), que ella es la única que puede aunar al centro, que puede tender puentes, la verdad es que ella nunca ha hecho eso en política. Es cosa de revisar, la historia no se puede reescribir en la franja, lamentablemente, o favorablemente”, aseguró.

Y agregó que “basta revisar cómo era Evelyn Matthei como parlamentaria, como era incluso a veces violenta, como lo ha sido como alcaldesa, como ha sido su gestión parlamentaria. Entonces, pretender ahora que es la persona conciliadora que nunca ha sido, a mí no me parece”.

Al ser consultada si cree que la abanderada de Chile Vamos puede captar el voto del centro político en la elección del 16 de noviembre, la timonel PS respondió: “Yo le diría a Evelyn Matthei que busque los votos de la derecha, porque los votos de la derecha son los que no tiene. Los votos de la derecha están con (José Antonio) Kast”.

“Tiene una fuga de su sector. Un sector importante que estaba con el presidente Piñera y que es o era militante de la UDI o de Renovación Nacional, hoy día no están”, finalizó.

PURANOTICIA