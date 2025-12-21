Vodanovic admite dificultades electorales y defiende liderazgo de Jeannette Jara

La senadora electa por la Región del Maule y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, cuestionó las críticas dirigidas al Ejecutivo y a la exministra Jeannette Jara tras la derrota del progresismo frente a José Antonio Kast, señalando que el análisis no puede reducirse solo al resultado electoral.

En entrevista con The Clinic, Vodanovic reconoció que las expectativas de triunfo eran bajas, pero explicó que asumió la jefatura de campaña de Jara en segunda vuelta con la convicción de defender un proyecto político. Admitió además que el oficialismo arrastra un decrecimiento electoral y que el voto obligatorio obliga a replantear la construcción de mayorías.

La timonel socialista reconoció que la militancia comunista de la exministra influyó en parte del electorado y que Kast logró instalar la idea de continuidad del Gobierno como un elemento negativo. “Muchos en la calle me decían: ‘Ella es estupenda, pero es comunista’”, relató, agregando que ese factor incidió en la decisión de voto.

Vodanovic también apuntó a fallas del Ejecutivo, particularmente en la comunicación de sus logros. Criticó la escasa difusión de avances como la reforma previsional, señalando que no se logró transmitir adecuadamente el impacto concreto que tendrá para más de un millón de personas a partir de enero.

A su juicio, el progresismo debe mejorar su capacidad de comunicar y reconectar con las clases populares, advirtiendo que en esta elección Kast logró imponerse en comunas donde históricamente la derecha no había ganado. Asimismo, llamó a una reflexión más profunda sobre los mecanismos de selección de candidaturas y el rol de las primarias.

Respecto al futuro de la oposición, Vodanovic anticipó un proceso de diálogo y acuerdos desde marzo, subrayando que su rol no debe ser obstaculizar al nuevo gobierno, sino constituirse en una alternativa de futuro, destacando además el liderazgo de Jeannette Jara como un activo relevante para la unidad del sector.

PURANOTICIA