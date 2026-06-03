Senador Castro valora plan de Arrau pero exige metas: "Ahora es el momento de la acción"

El senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, integrante de la Comisión de Seguridad del Senado, analizó la presentación realizada este martes por el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, ante el Congreso, instancia en la que se abordaron las prioridades y proyectos que impulsará la cartera durante los próximos meses.

Tras la exposición del secretario de Estado, el parlamentario valoró que exista una mayor claridad respecto de las medidas que pretende implementar el Gobierno, aunque recalcó que ahora será fundamental avanzar desde los anuncios hacia resultados concretos.

“Hay una hoja de ruta un poco más clara, definida, proyectos de ley, focos, prioridades. Ahora es el momento de la acción, es lo que tiene que corroborarse en el tiempo que queda”, aseguró Castro en entrevista con Radio Pauta.

En esa línea, destacó que la actual estrategia presenta un rumbo más definido, pero advirtió que aún faltan objetivos concretos y mecanismos de evaluación que permitan medir sus resultados.

Ahondando la exposición del ministro Arrau, el parlamentario destacó positivamente que ahora “hay un foco”, pero advirtió que “un plan siempre contiene plazos y metas trazables y medibles, como lo dijo el propio Presidente Kast en su Cuenta Pública, y eso hoy día todavía no está a la vista”.

“Me encantaría que se dijera: mire, de aquí a fin de año las tasas de homicidio van a bajar en este porcentaje, de aquí a tres meses más todo lo que es el sicariato, extorsiones, van a tener este umbral”, agregó.

Respecto de los anuncios realizados por el presidente Kast durante la Cuenta Pública, Castro afirmó que el Partido Socialista está dispuesto a respaldar aquellas iniciativas que considere equilibradas y viables.

Sobre los anuncios del Presidente Kast en la Cuenta Pública, Castro aseguró que “el Gobierno contará con el apoyo del Partido Socialista siempre que sean proyectos razonables y equilibrados”.

Sin embargo, el legislador manifestó reparos frente a algunas propuestas vinculadas al control migratorio y la persecución penal de extranjeros que ingresen de manera irregular al país.

“Si nos imaginamos, solamente los venezolanos, prácticamente duplicaríamos la capacidad de todas las cárceles, sería imposible, porque poner un escudo fronterizo, que me parece positivo para que no entren, pero a la vez decretar que van a tener un juicio en Chile, una condena de cárcel, hace imposible la labor de la Fiscalía y de las Policías”, afirmó el senador.

Asimismo, Castro se refirió al proyecto de inteligencia económica que se encuentra en discusión legislativa, apuntando a la postura adoptada por sectores de oposición respecto al levantamiento del secreto bancario.

“Es un proyecto donde la derecha curiosamente está pidiendo que todo lo que es levantamiento secreto bancario, que viene en el proyecto en forma bastante más amplia, se acote a determinados casos, lo cual parece bien curioso después de haber visto la Operación Tokio y todo lo que supimos este martes (Banco Santander)”, agregó.

Consultado por el denominado plan de reconstrucción nacional impulsado por el Ejecutivo, el parlamentario señaló que existe disposición a dialogar, siempre que el Gobierno genere las condiciones para ello.

“Si hay voluntad de diálogo del Ejecutivo, como yo creo que está ahí, en el sentido de que lo dijo el presidente, se iniciarán las conversaciones”.

No obstante, reafirmó que, por ahora, la postura de su sector se mantiene inalterable respecto a la tramitación de la iniciativa.

“En este instante, como está el escenario, nosotros no tenemos una razón para cambiar nuestros votos respecto a la idea de legislar", señaló, reafirmando el voto en contra.

Finalmente, Castro dejó abierta la posibilidad de discutir el contenido específico del proyecto en caso de que supere su primera etapa legislativa.

“Si se aprueba la idea de legislar… bueno, se conversará cada capítulo, cada tema. No hay ningún problema en eso de parte nuestra”.

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