Presidente Boric remueve a ministro de Agricultura tras conflicto con el FRVS

El presidente Gabriel Boric ha decidido remover a Esteban Valenzuela, único representante de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) en el gabinete, de su cargo como ministro de Agricultura. La salida se produce después de que el partido de Valenzuela inscribiera una lista paralela para las próximas elecciones parlamentarias, generando un quiebre en la coalición oficialista.

La decisión de la FRVS de inscribir candidaturas paralelas, incluyendo nombres como el exalcalde de Maipú, Christian Vittori, y el diputado Miguel Ángel Calisto, fue el detonante final.

Según informa The Clinic, esta acción generó una profunda molestia en el Ejecutivo, dado que el Presidente Boric había promovido la necesidad de una lista única para mantener la cohesión del bloque.

La remoción de Valenzuela, coordinada por el comité político, se interpreta como un intento de La Moneda de reafirmar su autoridad y enviar un mensaje de firmeza a la coalición. El exministro ya ha comenzado a comunicar su salida a su equipo, y se anticipa que otros cargos vinculados a la FRVS también podrían ser removidos en los próximos días. Este episodio plantea serias dudas sobre la cohesión del oficialismo de cara a las elecciones.

PURANOTICIA