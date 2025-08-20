Presidente de la Cámara convoca a sesión especial para votar el proyecto que establece multas por no sufragar

El presidente de la Cámara de Diputados, José Miguel Castro, citó a una sesión especial el martes 2 de septiembre para tratar el proyecto que establece multas por no votar en las próximas elecciones de noviembre.

“He decidido hacer uso de mis atribuciones y citar a una sesión especial el día martes de vuelta de la distrital. De esa forma sacarlo hasta total despacho y poder llevarlo al Senado si es que los votos están”, indicó.

El parlamentario dijo que “ha sido un importante paso el que se ha dado y ahora lo que nos queda es esperar. Ojalá que el Gobierno se sume a esto de ir caminando con el voto obligatorio para darle más fuerza a la democracia”.

Además, mencionó que el Ejecutivo está “preparando un proyecto de transformación a la constitución para poder regular ciertos requisitos para poder votar” respecto al voto extranjero.

Por otro lado, el presidente de la Cámara se refirió al caso de Democracia Viva y manifestó que es “lamentable obviamente cuando la política se aprovecha sobre todo de los más pobres, sobre todo una región como la mía como Antofagasta donde aparecieron todos estos casos es lamentable ver que gente hasta el día de hoy está esperando que le mejoren las plazas que le mejoren las casas y esa plata se perdió se esfumó completamente”.

Y afirmó que, “aquí la Fiscalía está actuando en base a los conocimientos que ya tienen. No me toca a mí juzgar a las personas que van a ser juzgadas el día de mañana, pero sin duda veo que ha llegado y se ha puesto a tono con lo que quiere la ciudadanía; que es en el fondo tener a las personas frente a la justicia para de esa forma tomar las acciones necesarias”.

“Como antofagastino nos da mucha mucha lástima lo que nos está pasando hoy en día no solamente en el caso de Democracia Viva hay muchas otras fundaciones, allí también está Procultura y esperamos que también estas investigaciones avancen y el caiga quien caiga sea un caiga quien caiga real”, expresó.

PURANOTICIA