Vocero económico de Matthei reprocha al Gobierno por cuentas de la luz: "Una muestra más del desorden con que han administrado el Estado"

El vocero económico de Evelyn Matthei, Gonzalo Sanhueza, se refirió a la polémica por el cobro extra en las cuentas de la luz, apuntando que “esta es una muestra más del desorden con que este Gobierno ha administrado el Estado”.

“Eso tiene que ver con que han colocado a sus amigos, a gente que no tienen las competencias para los cargos. Y, por lo tanto, el desorden que vemos en vivienda, que no se les paga a las constructoras, que no se pagan los subsidios, que lo vemos en salud, ahora lo estamos viendo en el sector eléctrico, en que se equivocan en fijar las tarifas eléctricas”, expresó en entrevista con radio Agricultura.

Según calificó el encargado de las finanzas en el comando de la abanderada de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, esto genera una “pérdida de confianza en los ciudadanos en el Estado”.

“Tenemos que cambiar ese famoso estatuto administrativo (…) La forma de entrar al Estado tiene que ser por mérito”, agregó.

“Nosotros tenemos una reforma al estatuto administrativo para que el mérito sea la puerta de entrada al Estado. Si tuviéramos buena gente, capacitada, con competencias, no tendríamos estos problemas”, finalizó.

PURANOTICIA