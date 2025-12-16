Presidente del PPD afirma que el Gobierno fue "un factor relevante" en derrota del oficialismo en la elección

El presidente del PPD, Jaime Quintana, aseguró que el mal resultado electoral no puede explicarse por una sola causa, sino que responde a un fenómeno multicausal en el que el Gobierno tuvo un peso relevante.

“El Gobierno es un factor relevante, siempre lo es, y querámoslo o no, la ciudadanía terminó quedándose con una imagen negativa”, afirmó el senador en entrevista con radia Pauta.

Para el timonel del PPD, “pese a los avances legislativos y de gestión, el Gobierno no logró instalar adecuadamente esos logros en la opinión pública”.

A su juicio, “se perdió una batalla comunicacional clave, especialmente en materias sensibles como seguridad, donde, el Gobierno impulsó más medidas que administraciones anteriores, pero no logró capitalizarlas políticamente”.

Durante la entrevista, Quintana también apuntó a problemas internos del oficialismo, como la “falta de confianza y una débil cultura de coalición”. Señaló que durante gran parte del Gobierno “no existieron las condiciones políticas para consolidar una alianza sólida, lo que terminó debilitando al sector frente al electorado”.

Asimismo, reconoció que “el progresismo perdió conexión con los sectores populares y territoriales, una situación que no puede atribuirse únicamente al actual gobierno, pero que se profundizó en este período”.

El parlamentario llamó a “iniciar un proceso de reflexión desde la base, incorporando a alcaldes, dirigentes territoriales y actores sociales para comprender qué ocurrió en el voto ciudadano”.

Respecto a Jeannette Jara, Quintana destacó su liderazgo, despliegue y vocación de unidad, y valoró el esfuerzo realizado en condiciones adversas. Sin embargo, insistió en que el desafío ahora es mayor y requiere un análisis honesto, profundo y sin vetos internos.

Finalmente, el senador descartó una ruptura entre el Socialismo Democrático y el Frente Amplio, y señaló que “el momento exige unidad, autocrítica y capacidad de escuchar a la ciudadanía para reconstruir un proyecto político con futuro”.

