Vocero del comando de Jara destaca desempeño en debate Archi y apunta a conquistar el voto indeciso

Raúl Leiva calificó como “muy bueno” el rendimiento de la candidata oficialista en el debate radial y afirmó que el balotaje abrirá espacio para disputar a los votantes que no apoyaron ni a Jara ni a Kast en primera vuelta. También defendió el tono confrontacional de la abanderada.
El encargado de seguridad del comando de Jeannette Jara, el diputado Raúl Leiva, entregó un positivo balance del debate presidencial organizado por Archi, instancia que —según afirmó— permitió a la candidata oficialista mostrar liderazgo, contrastar posiciones y abrir una disputa directa por el voto indeciso de cara a la segunda vuelta.
En conversación con La Tercera, Leiva enfatizó que más de la mitad del electorado no apoyó ni a la representante del oficialismo ni al abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, lo que, a su juicio, abre un margen decisivo para crecer. “Hay que ser capaces de aunar esfuerzos para revertir la diferencia que existe. Más del 50% de las personas no votaron ni por Jeannette ni por el candidato del Partido Republicano. Por eso es fundamental el balotaje: permite discutir, contrastar y llegar a ese umbral que aún no toma una decisión”, aseguró.
El diputado señaló que los votantes de Franco Parisi, Evelyn Matthei y Johannes Kaiser serán especialmente relevantes en esta fase, agregando que el desempeño de Jara en el debate podría influir en ese segmento. “Ahora tenemos que ver qué porcentaje de indecisos y cuántos votantes de esos sectores entienden que hay una alternativa que ofrece un liderazgo distinto”, sostuvo.
Consultado por las críticas del Socialismo Democrático respecto al tono confrontacional de la candidata, Leiva defendió su postura en el encuentro radial. “En caso alguno fue agresiva. Sí confrontacional, que es la idea de un debate. Cuando uno de los candidatos no debate y no toma posición por no asumir ningún costo, es importante que se le haga ver”, expresó.
Finalmente, el vocero del comando subrayó que la recepción ciudadana al debate fue favorable y que la campaña se mantiene enfocada en el objetivo principal: ganar. “El resultado del debate Archi fue muy bueno, creo que la ciudadanía lo recibió muy bien. Ojalá ganemos. Y si no se da, que sea por un margen lo más estrecho posible”, concluyó.
PURANOTICIA