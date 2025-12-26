Presidente de la UDI afirma que "vamos a apoyar en serio" si Kast decide respaldar candidatura de Bachelet a la ONU

El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, señaló este viernes que la postura del partido frente a la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU dependerá de la definición del Presidente electo, José Antonio Kast.

En conversación con T13 Radio, el diputado sostuvo que “él es el que define y nosotros nos vamos a allanar. Si el Presidente Kast define que vamos a apoyar a Michelle Bachelet, la UDI va a ser guaripola en eso. Y si el Presidente Kast decide que no, bueno, no se apoyará”.

La distancia ideológica con la exmandataria también fue explicitada por Ramírez: “Como yo no puedo estar más lejos de Michelle Bachelet… yo preferiría que dirigiendo la ONU estuviera alguien más acorde a nuestras ideas”.

En su opinión, “la ONU no está desprovista de dirección política, y por supuesto, que las posiciones políticas importan en la forma de conducir el organismo”.

Sin embargo, la consecuencia final es clara: pese a las diferencias, la UDI se alineará con la decisión presidencial. “Si Kast decide finalmente apoyar a Michelle Bachelet, nosotros no solamente nos vamos a allanar a esa decisión, sino que vamos a apoyar en serio”, concluyó.

