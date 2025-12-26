Operación a madre de ministra Aguilera genera controversia al alterar orden de las cirugías programadas en el Hospital del Salvador

Lucía Sanhueza Vargas, madre de la ministra de Salud, Ximena Aguilera, llegó cerca de las 11:00 horas del martes 23 de diciembre al Hospital del Salvador, con una fractura en la cadera izquierda producto de un accidente doméstico.

Según consignó La Tercera, una hora y algunos minutos después fue hospitalizada y a las 14:45 horas se modificó la instrucción inicial. “Por autorización de la dirección del hospital se envía a la paciente a la sala (de pabellón) sin entregar papeles administrativos y sin medicamentos”, establece uno de los documentos del establecimiento.

Uno de los funcionarios que estaba presente comentó que “ese día había varios pacientes con el mismo diagnóstico. Sin ir más lejos, hay personas con la misma fractura que incluso mueren sin ser intervenidas. Ella no presentaba ninguna condición que la desestabilizara”.

En otro de los registros hospitalarios quedó consignado que la intervención pasó por una decisión administrativa que alteró el orden de las cirugías ya programadas. “Retraso de cirugías por pabellón de residencia bloqueado y posterior cirugía de cadera con prioridad administrativa desde urgencia, que posterga reexploración de paciente laparostomizado, quien finalmente se opera a la media noche”, se señala.

Otras voces del recinto aseveran que la situación por la que pasó la madre de la ministra Aguilera no es extraordinaria, y que en otras oportunidades han ocurrido situaciones similares respondiendo a la urgencia de cada paciente.

Además, detallan que ese día dio la coincidencia que estaba de turno en Urgencias un traumatólogo especialista en caderas, lo que favoreció acortar los tiempos para realizar el procedimiento.

Desde el Ministerio de Salud han asegurado que los tiempos de la operación se explican por tratarse de una cirugía de urgencia, pese a ello, al interior del establecimiento advierten que pacientes con el mismo diagnóstico suelen esperar días para ser operados y que habría al menos un caso de una persona que permanece a la espera de intervención desde el 17 de diciembre.

