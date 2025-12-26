Saavedra cuestionó el rumbo del oficialismo al analizar la derrota en la presidencial: "Empezamos a gobernar para las minorías"

El senador Gastón Saavedra (PS) analizó las razones de la derrota del oficialismo en las elecciones presidenciales y apuntó a una desconexión con las demandas urgentes de la ciudadanía.

En conversación con CNN Chile Radio, el legislador sostuvo que la agenda se alejó de las necesidades materiales más urgentes de la población. “Nos fuimos de la preocupación principal en el país”, mencionó.

El parlamentario afirmó que el resultado en las urnas no es solo un revés electoral, sino que evidencia un problema político de fondo, especialmente en un escenario de voto obligatorio que amplió y diversificó el electorado.

“Si decimos que en Chile hay 5 millones de chilenos que ganan menos de 611 mil pesos, esa es la preocupación principal. No hay otras que no existan, pero no son las principales”, explicó.

Saavedra criticó que “empezamos a gobernar para las minorías. Desde las minorías hay que construir mayoría y gobernar para las mayorías”.

Además, el legislador planteó la necesidad de articular un proyecto opositor amplio, que incluya a la Democracia Cristiana y al mundo social. “No seamos tan presumidos de creer que desde aquí vamos a derramar ideas. Vamos a gobernar Chile”, expresó.

Por otro lado, el senador comentó sobre la polémica el proyecto que busca restringir despidos de funcionarios públicos y aseguró “no es una ley de amarre. Usted tiene la facultad de exonerar a las personas; lo que ocurre es que ahora debe justificarlo”.

Finalmente, Saavedra defendió al ministro de Hacienda, Nicolás Grau, frente a la advertencia de la UDI de presentar una acusación constitucional. “Me parece un uso desmesurado y abusivo de una facultad constitucional. Aquí hubo un acuerdo entre trabajadores y gobierno”, manifestó.

PURANOTICIA