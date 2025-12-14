Vocero de Kast descarta indultos a violadores y asegura que las 40 horas "se mantendrán”

A casi un año de dejar la Alcaldía de Puente Alto, tras 12 años en el cargo, Germán Codina reapareció como uno de los voceros más visibles de José Antonio Kast en la recta final de la campaña presidencial de segunda vuelta.

El exjefe comunal analizó el desempeño del candidato en el debate de Anatel, respondió a los cuestionamientos surgidos en la última semana y aclaró definiciones programáticas del republicano.

Codina destacó que Kast mostró liderazgo y convicción en el debate, respaldado por equipos técnicos que han trabajado en el programa de gobierno.

Según el exalcalde, la elección enfrenta dos caminos: “La continuidad de la ‘ultraizquierda’ en el Gobierno o un cambio que permita consolidar el progreso, enfrentar la delincuencia, mejorar el empleo y fortalecer las políticas sociales”.

Respecto al tono confrontacional exhibido por Kast en comparación con debates anteriores, Codina explicó que “se trató de una respuesta firme frente a la hostilidad de su contendora”. A su juicio, “el candidato logró desmontar la narrativa de inconsistencias y dejó en claro que su programa contempla reforzar la Pensión Garantizada Universal (PGU), mantener la jornada laboral de 40 horas y no retroceder en derechos sociales ya consolidados”.

Sobre el lapsus en la cifra de homicidios entregada por Kast -1.200.000 en un año-, Codina señaló que “se trató de un error corregido de inmediato” y descartó cualquier intención de manipular datos.

En relación con la postura del candidato respecto a casos de violaciones a los derechos humanos, Codina subrayó que “existe una convicción de que los hechos graves deben ser castigados”, aunque reconoció que “pueden existir situaciones particulares, como la de conscriptos obligados a participar sin conocimiento de lo ocurrido”.

Aclaró que “no habrá indultos para violadores o pedófilos” y que cada caso deberá analizarse en su mérito, aunque enfatizó que “este no es un tema prioritario en el plan de gobierno”.

El vocero insistió en que “las prioridades son combatir la delincuencia, el narcotráfico y la inmigración irregular, además de generar condiciones para un empleo de calidad y políticas sociales sustentables”. Criticó que el actual Gobierno dejaría un Estado desfinanciado, lo que generará incertidumbre en los primeros meses de la próxima administración.

Finalmente, Codina reafirmó que “la Ley de 40 horas se mantendrá” y que “se hará un esfuerzo financiero adicional para apoyar a micro y pequeñas empresas en la implementación de la normativa”. Explicó que se buscarán beneficios tributarios que permitan compensar el aumento de costos y evitar quiebras, con el objetivo de proteger el empleo y respaldar a los emprendedores.

PURANOTICIA