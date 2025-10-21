Ricardo Lagos Weber confiesa que intervenciones del Presidente Boric en campaña presidencial "generan ruido"

El vocero del comando de Jeannete Jara y senador del Partido por la Democracia (PPD), Ricardo Lagos Weber, criticó las intervenciones del Presidente Gabriel Boric en el marco de las próximas elecciones presidenciales.

En conversación con CNN Chile, Lagos Weber sostuvo que “cuando uno es candidato del oficialismo, de un partido del gobierno y ese gobierno puede tener dificultades o la valoración ciudadana no es la más alta, eso implica un cierto desafío a superar”.

El parlamentario dijo que preferiría “que tratáramos de mover bien las clavijas para mejorar la gestión hasta el último día de gobierno, más que enfrascarnos en la lucha presidencial”.

En cuanto a las intervenciones del mandatario, Lagos Weber afirmó que “la candidatura presidencial y las referencias cruzadas… se las dejaría a los presidenciables, que ellos tengan este tipo de intercambios”.

“El Gobierno puede defender su obra, puede defender su presupuesto, con muchas ganas y con mucha fuerza, pero tratando siempre de esa fina línea”, precisó.

El senador apuntó a que “esa forma de abordarlo nos genera un ruido, nos distrae”. “Lo que quiero decir es que creo que no hay espacio para más ruido en la campaña”, añadió.

