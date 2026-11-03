Vocero de Gobierno se reúne con la bancada UDI en el Congreso y afirma que el oficialismo "está ordenado"

El subsecretario de la Secretaría General de Gobierno, Gonzalo Arenas, participó este martes en un almuerzo con la bancada de diputados de la UDI en el Congreso, instancia en la que abordaron la agenda del Ejecutivo, los desafíos legislativos y la eventual acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat.

"Quisimos almorzar hoy día con la bancada de diputados de la UDI, porque el Gobierno tiene hartas cosas que compartir. Por supuesto, tenemos buenas noticias, otras no tan buenas, pero también cómo nos organizamos para enfrentar los desafíos que tiene el Gobierno, sobre todo también en lo que viene y en lo que se ha anunciado que puede ocurrir en el Congreso en torno a la acusación constitucional", comentó.

Según el vocero de Gobierno, que por primera vez visitó el Congreso, se dio un "muy buen diálogo" con el gremialismo y adelantó que seguirán reuniéndose con otros grupos de parlamentarios afines.

Para el secretario de Estado, el oficialismo “está ordenado, y está ordenado en lo que es una alianza política, no es un regimiento. Todos opinan, todos tienen postura, pero lo importante es que al momento de las votaciones o las decisiones estemos unidos"

"El diálogo y la discusión y la idea y el debate es parte de la democracia, es parte de una coalición política viva", finalizó.

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