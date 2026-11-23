En el marco de la sesión extraordinaria que convocó la comisión revisora de la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, la cartera entregó más de 1.800 decretos de rebajas de condenas firmados durante los ocho meses de la actual Administración.

Las carpetas con los decretos fueron firmados tanto por el titular de la cartera, el exsubsecretario de Justicia, Luis Silva, y el subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira.

Los documentos fueron recibidos por el diputado y timonel del PPD, Raúl Soto, quien preside la comisión revisora del libelo en contra de Rabat.

Al respecto, el parlamentario manifestó que “estoy francamente impactado. Nos acabamos de enterar de que no eran 56 decretos, acabamos de recibir más de 1.800 decretos firmados por la actual administración en estos ocho primeros meses de gobierno, de rebaja de condenas respecto de delincuentes en todo tipo de delitos”.

Añadió que “estamos hablando, por cierto, de abusadores y violadores de niños y niñas adolescentes, están incluidos los casos de criminales de lesa humanidad y violadores de derechos humanos, pero también narcotraficantes, miembros del crimen organizado y otras actividades delictivas. Es un número que impacta, que sin duda nos sorprende”.

Además, señaló que se hará un análisis “para saber con claridad si están todos o si todavía faltan algunos más. Pero la petición ha sido bien concreta, que entregaran todos los decretos que este gobierno ha concedido de rebaja de condenas en estos ocho meses sin autorización u orden expresa por parte de la Corte Suprema”.

PURANOTICIA