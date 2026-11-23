Representarán a la Cámara en la comisión mixta la diputada Flor Weisse y los diputados Jorge Brito, Daniel Manouchehri, Agustín Romero y Diego Schalper.
Tras cerca de cinco horas de debate, la Sala de la Cámara de Diputados abordó las modificaciones planteadas por el Senado al proyecto de Presupuesto 2027. En la ocasión, la Corporación optó por respaldar la mayoría de las enmiendas, pero rechazó y envió a una comisión mixta materias vinculadas a diez partidas.
El grueso de las enmiendas se respaldó por la unanimidad de 138 votos a favor. Luego, por medio de cerca de 40 votaciones separadas, quedaron rechazadas las siguientes materias:
Representarán a la Cámara en la comisión mixta la diputada Flor Weisse y los diputados Jorge Brito, Daniel Manouchehri, Agustín Romero y Diego Schalper.
Los cambios al Presupuesto 2027 consideraron enmiendas en materia de recursos. Esto implicó registrar un aumento de $77.611 millones, cifra que volvió a variar con los rechazos realizados ahora por la Cámara.
Entre las aprobaciones está la autorización de aumento de deuda por hasta 25 mil millones de dólares. Este punto fue ampliamente criticado, lo que se reflejó en la estrecha votación que permitió su aprobación por un voto de diferencia.
Otros cambios relevantes son:
También diversas solicitudes de información, como el estado de avance de los proyectos que integran el “Corredor Bioceánico”; dotación máxima de programas de la Junji; emisión de deuda y contratación a honorarios, entre otros.
PURANOTICIA