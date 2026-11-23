Tras cerca de cinco horas de debate, la Sala de la Cámara de Diputados abordó las modificaciones planteadas por el Senado al proyecto de Presupuesto 2027. En la ocasión, la Corporación optó por respaldar la mayoría de las enmiendas, pero rechazó y envió a una comisión mixta materias vinculadas a diez partidas.

El grueso de las enmiendas se respaldó por la unanimidad de 138 votos a favor. Luego, por medio de cerca de 40 votaciones separadas, quedaron rechazadas las siguientes materias:

Congreso Nacional: la reposición de la asignación entregada a los expresidentes de la República.

la reposición de la asignación entregada a los expresidentes de la República. Interior, Mujer y Cultura: la restitución de dineros a las partidas.

la restitución de dineros a las partidas. Agricultura , el rechazo del Senado a la partida.

, el rechazo del Senado a la partida. Justicia: transferencias a los sitios de memoria.

transferencias a los sitios de memoria. Trabajo: capítulo del Sence.

capítulo del Sence. Vivienda: en Serviu el subsidio de protección del patrimonio familiar.

en Serviu el subsidio de protección del patrimonio familiar. Deportes: montos repuestos al IND.

montos repuestos al IND. Seguridad Pública: eliminación del Senado de aportes a seguridad municipal.

Representarán a la Cámara en la comisión mixta la diputada Flor Weisse y los diputados Jorge Brito, Daniel Manouchehri, Agustín Romero y Diego Schalper.

Los cambios al Presupuesto 2027 consideraron enmiendas en materia de recursos. Esto implicó registrar un aumento de $77.611 millones, cifra que volvió a variar con los rechazos realizados ahora por la Cámara.

Entre las aprobaciones está la autorización de aumento de deuda por hasta 25 mil millones de dólares. Este punto fue ampliamente criticado, lo que se reflejó en la estrecha votación que permitió su aprobación por un voto de diferencia.

Otros cambios relevantes son:

RREE: se redujeron gastos en bienes y servicios de consumo en 46 millones, que ahora se destinan al Instituto Chileno de Campos de Hielo. Además, se incrementó en 150 mil dólares los recursos para la promoción de exportaciones de Prochile.

se redujeron gastos en bienes y servicios de consumo en 46 millones, que ahora se destinan al Instituto Chileno de Campos de Hielo. Además, se incrementó en 150 mil dólares los recursos para la promoción de exportaciones de Prochile. Educación: se repusieron dineros para los SLEP, “Yo elijo mi PC” y Liceos Bicentenarios.

se repusieron dineros para los SLEP, “Yo elijo mi PC” y Liceos Bicentenarios. Defensa: Los gastos de la Dirección General de Aeronáutica Civil.

Los gastos de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Salud: A través del Fonasa, se consignan $28.207 millones para la Ley Ricarte Soto.

A través del Fonasa, se consignan $28.207 millones para la Ley Ricarte Soto. Transportes: Se repusieron los gastos variables en gasto en bienes y servicios de las secretarías de Fiscalización y Centro Automatizado de Infracciones y del Subsidio Nacional al Transporte Público.

Se repusieron los gastos variables en gasto en bienes y servicios de las secretarías de Fiscalización y Centro Automatizado de Infracciones y del Subsidio Nacional al Transporte Público. Energía: Se repusieron los gastos variables rebajados de dos programas de la Subsecretaría de Energía, junto con incrementar los dineros para la transición energética.

Se repusieron los gastos variables rebajados de dos programas de la Subsecretaría de Energía, junto con incrementar los dineros para la transición energética. Medio Ambiente: Se restituyeron los gastos variables de la Subsecretaría de Medio Ambiente, relativos al Fondo de Protección Ambiental.

Se restituyeron los gastos variables de la Subsecretaría de Medio Ambiente, relativos al Fondo de Protección Ambiental. Ciencia: Incluye $5.000 millones para el Fondo de Equipamiento Científico y Tecnológico.

También diversas solicitudes de información, como el estado de avance de los proyectos que integran el “Corredor Bioceánico”; dotación máxima de programas de la Junji; emisión de deuda y contratación a honorarios, entre otros.

PURANOTICIA