Detectives de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) Lo Barnechea detuvieron a siete personas, cinco mujeres y dos hombres, todos mayores de edad y de nacionalidad chilena, en el marco de una investigación por infracción a la Ley 20.000, relacionada con la comercialización de sustancias ilícitas al menudeo.

El procedimiento se desarrolló en las comunas de Lo Barnechea, específicamente en el sector Cerro 18 Norte, y San Joaquín, en la población La Legua.

Como resultado del operativo, los detectives incautaron 2 kilos 135,9 gramos de cocaína base, 33,85 gramos de clorhidrato de cocaína, 3,73 gramos de cannabis y 63,43 gramos de ketamina. Además, decomisaron $316.000 en dinero en efectivo.

Según lo indicó la jefa de la Brigada de Investigación Criminal Lo Barnechea, subprefecta Rossana Mosquera, los siete detenidos registraban antecedentes policiales por infracción a la Ley 20.000 y la líder de la banda, una mujer mayor de edad, mantenía relación con las personas que vivían en el sector, quienes la alertaban de la presencia policial.

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