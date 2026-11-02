Vocero de Gobierno expresa "sorpresa" por alto número de indicaciones de la oposición al Presupuesto 2027

El subsecretario de la Secretaría General de Gobierno, Gonzalo Arenas, manifestó su sorpresa por la cantidad de indicaciones presentadas por la oposición al proyecto de Ley de Presupuesto, aunque descartó que ello complique su tramitación y aseguró que el Gobierno buscará acuerdos con la oposición.

"Por supuesto que sorprende el número de indicaciones. Tengo entendido que nunca antes habían presentado tantas indicaciones, pero bueno, nosotros somos muy respetuosos de las atribuciones del Congreso”, comentó en su habitual vocería de los lunes.

Agregó que “es una atribución que tienen los parlamentarios y lo que corresponde al Ejecutivo es tomar las ideas generales de estas indicaciones y tratar de entregar soluciones o llegar a acuerdos razonables con la oposición".

“Aquí nosotros no le tenemos miedo al diálogo, en la Ley de Presupuesto hemos hecho todos los esfuerzos posibles porque todas las partidas tengan ese respaldo mayoritario del Congreso y esto lo único que va a hacer es aumentar nuestra vocación de diálogo en esta recta final en que ya se encuentra la Ley de Presupuesto", aseguró.

Consultado sobre si la ausencia del ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), José García Ruminot, quien acompaña al Presidente José Antonio Kast en su gira por Europa, podría afectar la tramitación del proyecto de ley, el vocero aseguró que “en el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia existe un equipo muy sólido que tiene mucha experiencia en la tramitación de leyes de Presupuesto y por lo tanto, no va a haber problema por el viaje del ministro García", precisó.

“La subsecretaria (Constanza Castillo) está plenamente al tanto de todos los trámites y todas las negociaciones que hay que llevar adelante. También está personalmente involucrado el ministro Quiroz. Así que el viaje del ministro García está plenamente abarcado por el personal y la gente que tenemos en el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia", finalizó.

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