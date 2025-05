Vocera (s) Etcheverry defendió a subsecretaria Emilia Ríos y aseguró que no hay razones para que deje su cargo

La ministra vocera (s) de Gobierno, Aisén Etcheverry, aseguró que no hay razones suficientes para que la subsecretaria de Deporte, Emilia Ríos, deje su cargo más allá de un dictamen de la Contraloría General de la República (CGR) que la involucra.



La CGR indicó que la renuncia de Ríos al cargo de alcaldesa de Ñuñoa debió ser consultada al Consejo Municipal, algo que no ocurrió. Por eso, diputados de oposición exhortan a la exautoridad comunal a renunciar a su cargo en el Gobierno.



“Cuando se notifique, la tendremos que conocer y se responderá como corresponda. Pero como lo hemos dicho en otras oportunidades, hoy día tenemos muchos desafíos pendientes por delante. Las horas legislativas son preciosas ¿Verdad? Se necesita el foco en esa materia", comentó Etcheverry en Radio Duna.



Ahondando en la situación de Emilia Ríos, la ministra señaló que "el haber cesado inmediatamente sus funciones, no habría incompatibilidad". En cuanto a si no se vulneró la ley en este caso, indicó que "eso es lo que entendemos, se desprende del informe de Contraloría".

En ese sentido, descartó que hubiera una maniobra política como acusan parlamentarios. "Por supuesto que no. El pedir la salida de las distintas autoridades es algo que ocurre regularmente y aprovecho de decirlo respecto de la subsecretaria Ríos, respecto del delegado Durán, respecto de mi propio cargo. Nosotros estamos en nuestros cargos mientras el Presidente determine que así tiene que ser y eso puede terminarse en cinco minutos más, o saliendo de esta sesión, o puede ser al final del gobierno”.



“Las personas que el Gobierno pone en sus cargos lo hace considerando todas las capacidades que tenemos para poder llevar adelante una tarea en un momento determinado y por lo tanto, aquí está en manos de Contraloría, hay un dictamen, o al menos una información, que entendemos genera que no hay incompatibilidad y por supuesto que descartamos maniobras políticas de ninguna naturaleza", agregó



En ese sentido, apuntó que "la tragedia que ocurrió en el Estadio Monumental, hay investigaciones en curso, hay una comisión especial investigadora, es decir, se va a dar con las responsabilidades que ahí corresponden, y nos parece que, si bien está dentro de la prerrogativa de los parlamentarios, desvía la atención respecto de aquellas materias que son fundamentales".

Y sostuvo que "cuando cada diferencia política se lleva al parlamento bajo el formato de comisión especial investigadora o acusaciones constitucionales, lo que se genera es desviar mucho tiempo precioso de atención a la tarea legislativa, a estas otras materias”.

Y agregó que “las acusaciones y comisiones son herramientas de los parlamentarios, pero hay que entender y hay que analizar bien cuándo es necesario utilizarlas o no. En el caso del delegado Durán, como le decía, nosotros hemos no solo abordado acciones inmediatas, el delegado mismo ha aportado mucha información. Existen investigaciones en curso. Es decir, no es que no esté ocurriendo nada con esa tragedia, sino que se está investigando", aseguró.



En otro tema, Etcheverry dijo esperar que se “aprenda” y “proyecte” el trabajo de la Comisión por la Paz y el Entendimiento “hacia futuro y ojalá que quienes están hoy día estudiando el el texto lo hagan con la apertura de mente”.



"Ojalá exista la voluntad de hacer mejoras constructivas y no de transformarlo en una disputa electoral, porque han pasado tantos años, hemos hecho tan buen trabajo, ha tenido un acuerdo tan transversal, que sería perdernos una oportunidad preciosa", agregó



Y agregó que “cuando logramos generar acuerdos, cuando logramos esa generosidad, es algo que tenemos que cuidar mucho. Y eso es lo que hemos hecho desde el gobierno. Todos hemos sido muy respetuosos del trabajo de la comisión en sus tiempos, en no avanzar recomendaciones, en no transformarlo en una disputa política, en llevar la conversación al fondo del asunto, porque lo amerita, porque son dos años de trabajo de personas que fueron muy generosas, insisto, muy serias, muy profesionales, y eso es lo que tenemos que proyectar”, finalizó.

PURANOTICIA