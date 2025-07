Vocera (s) dice que en el Gobierno "tenemos muy claras las reglas de prescindencia" tras arremetida de la UDI contra Presidente Boric

La ministra (s) de la Secretaría General de Gobierno, Aisén Etcheverry, se refirió al supuesto intervencionismo electoral que fue denunciado por la UDI ante la Contraloría. Además, comentó respecto al uso del podio presidencial durante una actividad del Partido Socialista.

“El podio presidencial acompaña al Presidente a todos los lugares a los que va porque es desde donde él habla, y por lo tanto es del todo natural que ese podio se encuentre en las distintas actividades”, aclaró.

En cuanto al requerimiento de la UDI, la secretaria de Estado manifestó que "todos tienen derecho a acudir a Contraloría por distintas materias por lo que consideren pertinentes. Nosotros como Gobierno tenemos muy claras las reglas de prescindencia”.

“Son reglas que conocemos, que hemos aplicado a lo largo de los años, que son conocidas y respetadas por todas las autoridades de Gobierno”, añadió.

Asimismo, afirmó que “prescindencia no significa no tener una opinión política. Prescindencia significa no incidir en las elecciones que están en curso, pero evidentemente el Gobierno y las distintas autoridades pertenecemos a un sector político con el que hemos trabajado en formato de coalición durante todos estos años, y eso no es contradecir la prescindencia, eso es ejercer la función que corresponde desde el Ejecutivo”.

En cuanto al rol que mantendrá el Presidente Boric en la campaña de Jara, Etcheverry dijo que será “el mismo rol que ha ocupado desde el primer día de su mandato, que es conducir al país, avanzar en las transformaciones que Chile necesita y poner siempre por delante lo que es bueno para los chilenos y chilenas".

PURANOTICIA