Vocera (s) de Gobierno por caso ProCultura: "Si el señor Larraín es responsable, que le caiga todo el peso de la Ley"

La ministra (s) de la Secretaría General de Gobierno, Aisén Etcheverry, desestimó que la Cuenta Pública que se realizará el 4 de junio se vea afectada por el caso ProCultura, que tiene en el centro de la polémica a Alberto Larraín, líder de la ONG que está siendo investigado por fraude al Fisco y tráfico de influencias.

En el marco de las indagatorias, la PDI realizó escuchas telefónicas a Josefina Huneeus, exesposa de Larraín, que sostuvo una conversación con el Presidente Gabriel Boric para hablar del caso.

Así las cosas, la portavoz del gobierno señaló que “si hay responsables, que paguen” y añadió: "Si el señor Larraín es responsable, que le caiga todo el peso de la Ley. Esa es la única postura que tenemos nosotros desde el gobierno".

“Nosotros estamos enfocados en trabajar, es una investigación que se está dando en sede judicial y donde, como lo hemos dicho, no tiene que ver con el trabajo nuestro. La Fiscalía está haciendo su trabajo cuando corresponda: hacer formalizaciones o los trámites que correspondan. Nosotros como gobierno estamos haciendo nuestro propio trabajo, que es seguir avanzando con las agendas, con la gira. No somos voceros ni de los actores, la fiscalía tiene sus propios tiempos y nosotros no empujamos", manifestó.

Considerando que Larraín dijo en 2024 (en una de las escuchas telefónicas) que el Ministerio Público “quería cagar la Cuenta Pública”, se le consultó a la ministra si el actual escándalo por ProCultura podría empañar la versión de este año, algo que descartó.

“Por qué habría de empañarla, el gobierno tiene una agenda clara, hay definiciones, trabajos, transformaciones”, finalizó.

