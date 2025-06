Vocera (s) de Gobierno fundamenta anuncio sobre Punta Peuco con "criterios de justicia" y de "expansión carcelaria"

La ministra (s) de la Secretaría General de Gobierno, Aisén Etcheverry, defendió el anuncio del Presidente Gabriel Boric sobre el penal Punta Peuco, en medio de la última Cuenta Pública.

En entrevista con radio Cooperativa, la autoridad explicó que “esta es una decisión que ya lleva largo tiempo en análisis y que ha sido objeto de discusión en muchas ocasiones”.

La autoridad expuso que “la medida se basó en criterios de justicia, ya que, tras muchos años, los privilegios asociados a este tipo de recinto claramente no corresponden”.

Además, la vocera (s) contextualizó la decisión anunciada por el Mandatario dentro de una política carcelaria más amplia del gobierno, donde mencionó un “plan de expansión que busca la creación de nuevas plazas y la necesidad de mejorar la gestión en materia carcelaria. Esto también responde a una materia de gestión”.

Consultada por los temas administrativos previos a concretar la medida anunciada por el Presidente, Etcheverry indicó que “se modificarán los decretos que regulan el penal, permitiendo que Gendarmería lo considere sin un estatus diferenciado. Se mantendrá la segregación entre reos, pero se abrirá la posibilidad de que personas condenadas por distintos delitos coexistan en el mismo recinto”.

Frente a los cuestionamientos que hablan de un sesgo político en el anuncio, la ministra (s) sostuvo que “rechazo esa interpretación, ya que los derechos humanos son universales y la postura del gobierno se basa en la historia del país”.

“La Cuenta Pública no estuvo enfocada a un sector específico del electorado. Eso es desconocer muchas de las cosas que preocupan a los chilenos y que no tienen nada que ver con su afiliación política en particular, sino que son valores sobre los cuales construimos nuestro país”, finalizó la ministra subrogante de la Secretaría General de Gobierno.

