Vocera (s) de Gobierno afirma que Marcel "va a seguir actuando con la misma prescindencia" tras revelación de relación con Tohá

La ministra (s) de la Secretaría General de Gobierno, Aisén Etcheverry, informó de la elaboración de un instructivo en materia de prescindencia que está preparando el Ejecutivo de cara a las elecciones presidenciales y parlamentarias de este año.

"Como ocurrió en elecciones anteriores, se está trabajando en un instructivo, la línea de la normativa que establece la propia Contraloría en esta materia. El instructivo debe estar listo en los próximos días, algo que se ha estado trabajando desde Interior", informó la autoridad.

Y advirtió que "no es la primera elección que nos toca como Gobierno, los ministros y ministras, las autoridades de Gobierno, entendemos lo que es prescindencia y actuamos de esa manera y eso es lo que se nos exige y nos exige el Presidente permanentemente".

Críticas tanto del oficialismo como de oposición recibió el ministro de Vivienda, Carlos Montes (PS) al declarar su respaldo a Carolina Tohá. Al titular de Hacienda, Mario Marcel, en cambio, se le cuestiona un presunto conflicto de interés dada su relación afectiva con la exministra del Interior.

Sobre esto último, Etcheverry señaló que "él (Marcel) es particularmente prudente, siempre en sus vocerías, en sus opiniones. Es, además, una persona que tiene una trayectoria de muchísimos años en esta materia y donde su conocimiento en materia económica es algo que sin duda ayuda muchísimo a la discusión pública y no tengo absolutamente ninguna duda, no tenemos ni una duda de que va a seguir actuando con la misma prescindencia, esto no cambia nada".

En cuanto a si se estipularan normas para los casos de Montes y Marcel y si es que el Gobierno teme estar llegando tarde con este instructivo, Etcheverry afirmó que "el instructivo es una herramienta más que se suma a los lineamientos que ya todos conocemos en materia de prescindencia, por lo tanto, es una herramienta más que permite orientar el actuar, pero las autoridades de Gobierno tenemos muy claro cuáles son esas reglas de prescindencia".

"El específico de las relaciones personales que están en la esfera de la intimidad de los distintos actores de Gobierno, es un elemento que no incide en la construcción de este instructivo necesariamente, pasa por lo que cada uno de nosotros tiene que analizar a la hora de emitir sus opiniones o incluso de informar", agregó.

Y agregó que "aquí se ha dicho varias veces, somos todos ciudadanos además de ministros, pero nuestro rol de ministro, lo que nos compete es hablar de las posiciones de Gobierno, explicar lo que el Gobierno está haciendo, y eso es algo que vamos a continuar haciendo en las próximas semanas y meses como corresponde".

PURANOTICIA