Vocera por eventual cambio de gabinete: "El Presidente toma definiciones pensando siempre en qué es mejor para nuestro país"

La ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió a los rumores de cambio de gabinete y aludió a lo que señaló el presidente Gabriel Boric en la materia.

Consultado sobre el tema durante una actividad de inauguración del año escolar en Punta Lavapié (Arauco), el Mandatario respondió que "los cambios de gabinete no se hacen por presiones de la prensa ni de los partidos, se hacen en función de la evaluación para mejorar la gestión".

"Mi objetivo, mi prioridad y mi obligación por sobre todo como Presidente es mejorar la gestión, no hacerle favores a los partidos políticos, a ninguno, a los de ningún lado. Eso creo y espero que los partidos lo entiendan", complementó el jefe de Estado.

En la misma línea, Vallejo indicó en una vocería en La Moneda que "entiendo el interés que se expresa todos los días respecto a un eventual nuevo cambio de gabinete, pero el Presidente habló en la mañana y fue bastante claro".

"No tengo nada que agregar de sus dichos sobre la materia. El Presidente fue muy claro en la respuesta a esa pregunta, no me gusta citarlo o parafrasearlo, pero la verdad es que dijo que no se sentía presionado y luego agregó que el que considere que puede hacer esa presión le va a ir mal, algo así", agregó.

Luego subrayó que "lo que hemos señalado nosotros siempre es que el Presidente toma sus definiciones de política pública, definiciones programáticas, de conformación de equipos pensando siempre en qué es mejor para nuestro país".

Además, la secretaria de Estado apuntó a que "nuestro gobierno siempre se está evaluando, viendo cómo mejorar nuestra capacidad de respuesta, que no tiene que ver solo con el nivel de conocimiento, sino que de los resultados".

"Porque la mejor forma de hablar es con hechos y por eso es importante que nuestro trabajo refleje en la calidad de vida de las personas resultados positivos. Eso es lo que estamos buscando desde el día uno, poder mejorar esa capacidad de respuesta", complementó.

Finalmente, la ministra aclaró que "tanto las encuestas, como las opiniones, como las conversaciones en terreno directamente con la gente para nosotros son bienvenidas, son insumos para tomar las mejores decisiones".

