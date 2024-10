Vocera de la Corte Suprema y secuelas del caso Audio: “Estamos enfrentando una situación que es compleja"

La ministra vocera de la Corte Suprema, María Soledad Melo, se refirió a las diferentes aristas del denominado caso Audios y que han impactado a la institución. La autoridad reconoció que es una situación compleja, pero que el Poder Judicial en su integridad sigue trabajando a diario por brindar una justicia oportuna y de calidad.

“Estamos enfrentando una situación que es compleja, el Pleno lo reconoce, estamos de acuerdo con ello y nosotros estamos tratando de salir adelante de la mejor forma posible con los ministros que estamos actualmente en funciones y tratando de sostener el Poder Judicial y tratando de dar una imagen a nuestros funcionarios y jueces", indicó en una vocería.

"La idea nuestra es trabajar, que es lo que siempre hemos hecho. El servicio judicial tiene que continuar, no obstante que puedan haber inconvenientes en el camino, que tengamos estas crisis como ustedes la han señalado y que nosotros reconocemos también que es una crisis que nos afecta, por supuesto”, añadió.

“Nosotros estamos tratando de mantener nuestro servicio judicial de la mejor manera , trabajando con los recursos que tenemos. Las salas siguen funcionando, lamentablemente una de las salas la semana pasada se cayó, la Cuarta Sala, hay otras oportunidades en que también ha ocurrido lo mismo y eso es por falta de integrantes, pero lo importante de esto es que nosotros estamos trabajando por el servicio judicial, sabemos que hay una percepción muy negativa a través de la opinión pública de lo que hacemos nosotros”, admitió.

También reflexionó sobre la tarea que todos los integrantes del Poder Judicial realizan día a día y como se debe analizar las críticas en este momento complejo: “Desde mi punto de vista , si ustedes me lo permiten, en algunos casos es injusto, uno ve a los jueces y a los funcionarios de los tribunales que trabajan día a día, se esfuerzan por cumplir su trabajo, solucionando problemas, lo mismo las cortes de Apelaciones y esta misma Corte Suprema".

"Entonces, claro, es una crisis, es una situación que nos está afectando, pero nosotros seguimos trabajando y tratamos de mantener en alto lo que corresponde como un Poder del Estado y específicamente por el servicio que debemos darle a los justiciables, que es nuestra labor fundamental”, agregó.

Por último, la vocera informó que el Pleno del máximo tribunal del país no ha tomado una postura frente a las acusaciones constitucionales: “Por ahora, la posición del Pleno es no tomar posición alguna al respecto, cada uno de los ministros ha tomado la defensa que corresponde, ha tomado sus abogados, ellos están preparando sus defensas y bueno, habrá que ver cómo se van desarrollando los acontecimientos, pero hasta el momento, la decisión es no adoptar acuerdo alguno a ese respecto”.

