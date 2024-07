Vocera de la Corte Suprema negó tensiones al interior del pleno debido a procesos por presunto tráfico de influencias

La vocera de la Corte Suprema, ministra María Soledad Melo, negó la existencia de supuestas tensiones entre los integrantes del pleno del máximo tribunal por los procesos abiertos en los casos de presunto tráfico de influencias, y aseguró que el presidente Ricardo Blanco cuenta con el respaldo de los ministros.

“No hay tensión en el máximo tribunal, hay diferencias como en cualquier grupo humano y como en todo tribunal, pero aquí no hay tensiones, no hay peleas entre los ministros, uno puede tener posiciones diversas como pasa en las salas, donde uno puede tener votos distintos y no me voy a poner a pelear, son cuestiones diversas. Hay un buen ambiente, no obstante que en la prensa se diga otra cosa”, señaló.

“Puede haber comentarios que se hagan o que digan que el presidente está ‘on fire’, como dicen en la prensa, pero la verdad es que nosotros terminamos tranquilos y cada uno irá a su sala a hacer su trabajo respaldando a nuestro presidente, que es lo que corresponde, porque fue elegido por unanimidad y él mantiene el liderazgo que corresponde a una institución como es la Corte Suprema”, aseveró.

REEMPLAZO DE RAVANALES

Además, la vocera informó que el pleno de la Corte Suprema decidió nombrar a la ministra del máximo tribunal Andrea Muñoz para que asuma como integrante suplente en la Comisión de Ética en reemplazo de la ministra Adelita Ravanales.

La vocera explicó que la ministra Ravanales planteó su inhabilidad para seguir conociendo el proceso que actualmente se tramita respecto de los ministros y ministras Ángela Vivanco Martínez, Mario Carroza Espinosa, María Teresa Letelier Ramírez y Jean Pierre Matus Acuña por su relación de amistad con la primera de ellas.

“La ministra Adelita Ravanales manifestó su inhabilidad para seguir conociendo del procedimiento que se sigue ante la Comisión de Ética (…) luego de que el día martes ya recibieron los antecedentes que ellos habían recabado para proceder a las investigaciones que tenían preparadas y cuando se determina que se va a dirigir la investigación en contra de la ministra Vivanco manifiesta su inhabilidad en atención a que ellas fueron compañeras de universidad, son compañeras de sala y además han compartido en algunas actividades sociales”, dijo la vocera.

Agregó que “luego de la inhabilidad planteada por la ministra Ravanales por votación se ha designado a la ministra Andrea Muñoz para que supla a la ministra en la investigación”.

De esta forma la Comisión quedará integrada para este proceso por el presidente Ricardo Blanco y las ministras Gloria Ana Chevesich y Andrea Muñoz.

TODOS NOTIFICADOS

Asimismo, la ministra Melo ratificó que los investigados fueron notificados de la apertura de las indagaciones en su contra y que se deben continuar con las diligencias o trámites que determinen los integrantes de la Comisión de Ética.

Respecto del procedimiento que debe seguir la instancia la ministra Melo explicó que “la Comisión de Ética revisa los antecedentes y si estima que hay alguna actuación de algún ministro que transgreda los principios de ética que nos rigen, emite un informe y lo llevan al pleno”.

“Ellos no sancionan, no es un procedimiento administrativo disciplinario. Se ha dicho que es lo mismo, no es lo mismo. Ellos hacen un informe y el pleno determinará si corresponde alguna investigación sumaria administrativa por los hechos o dirá que es una inobservancia y se archivará”.

PURANOTICIA