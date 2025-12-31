Vocera de Kast respalda nombramiento de Pacheco en NovaAndino: "Cumple con toda la institucionalidad"

La vocera de la Oficina del Presidente electo (OPE), Mara Sedini, respaldó el nombramiento de Máximo Pacheco como presidente del directorio de NovaAndino, sociedad conjunta de Codelco y SQM que desarrollará la producción de litio en el Salar de Atacama.

"Es un nombramiento que cumple con toda la institucionalidad, fue validado por la Contraloría de la República", indicó.

Asimismo, señaló que esperan “que este nuevo formato institucional que se plantea de cara de poder mejorar la productividad de nuestro país en el ambiente del litio y otro tipo de áreas, permita mayor recaudación para el Estado y también beneficios para los chilenos en cuanto a su desarrollo".

Este lunes, se realizó la primera sesión del directorio de Nova Andino Litio SpA. En la instancia, se eligió a Pacheco como presidente, y a Ricardo Ramos como vicepresidente del cuerpo colegiado.

Además, se designó al actual gerente general de SQM Litio, Carlos Díaz, en el cargo de gerente general de NovaAndino Litio, y a Eduardo Foix como su gerente de Finanzas.

