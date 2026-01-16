Vocera de Kast asegura que el próximo gabinete tendrá "figuras potentes" y será "muy diverso"

La vocera de la Oficina del Presidente electo (OPE), Mara Sedini, se refirió al inminente anuncio del gabinete de José Antonio Kast y adelantó que tendrá “figuras potentes”, que será “muy diverso” y que fue elegido entre los mejores nombres del mundo político y técnico.

“Más allá de los nombres, lo importante son las definiciones que ha ido tomando el Presidente electo en torno a cuáles son las prioridades del país y cuáles son los perfiles de las personas para poder encabezar las distintas carteras que tienen mandatos claros, definitivos en base a las urgencias que se han planteado desde la campaña y que han ido creciendo durante este último mes", aseguró.

Y agregó que “lo importante es tener claro que van a ser personas muy alineadas con ese proyecto, muy alineadas con esas prioridades y que van a dejar, digamos, los pies en la calle precisamente para cumplir con un mandato presidencial que es desafiante, que es potente, pero que estamos seguros de que se va a cumplir por las características de quienes van a integrar ese gabinete".

Consultada de si se escuchó a los partidos políticos, Sedini aseguró que "se escucharon todas las opiniones, se escucharon a todas las agrupaciones, a todos los partidos políticos. Este va a ser un gobierno de unidad, este va a ser un gobierno muy transversal, con diversidad de opiniones, con diversidad de personas".

Y agregó que "el gobierno se compone de muchas capas. Yo sé que, porque estamos a cuatro días del anuncio de los ministerios, estamos absolutamente fijándonos en tal vez esos 25 ministerios y quiénes los van a encabezar. Pero el gobierno se compone de muchas capas, de muchos cargos, de muchas responsabilidades que a veces no están dentro de la primera línea, pero que son tremendamente relevantes”.

“Hay espacio para los partidos, para los técnicos dentro del gobierno. Y voy a insistir en que el Presidente electo elegirá a las mejores personas, tanto del mundo político, del mundo técnico y diversos otros mundos específicos, que precisamente son las mejores personas para los diferentes cargos", agregó la vocera.

Y enfatizó que “habiendo escuchado y teniendo claro esa línea, él va a decir quiénes son las personas que deben encabezarlo, pero es importante saber que se ha escuchado a todos los actores y el Presidente está abierto a recibir a todos quienes quieran aportar a este gobierno".

Sobre los dichos de Johannes Kaiser que podría cambiar su decisión de no participar en el gobierno si es que existen cambios, aseguró que "el Presidente electo tiene una capacidad tremenda de escuchar a las diversas personas, a los distintos grupos, a los partidos y ha sido muy abierto en darles a todos la posición de plantear sus distintas preocupaciones".

Ante la consulta de si es efectivo que podrían sumarse al gabinete la senadora Ximena Rincón (Demócratas) a Energía y el exministro Jaime Campos (radical), a Agricultura, Sedini señaló que "lo que sí les puedo adelantar que este va a ser un gobierno de unidad con figuras potentes y que tiene la confianza del Presidente para poder enfrentar desafíos que son muy importantes de cara a la demanda de los chilenos. Pero este gobierno de unidad va a ser muy representativo en muchos aspectos".

PURANOTICIA