Vocera de José Antonio Kast descarta "fracaso" tras rechazo de Perú a propuesta de corredor humanitario

La vocera de la Oficina del Presidente Electo (OPE), Mara Sedini, comentó la negativa del mandatario del Perú, José Jeri, a la idea propuesta por José Antonio Kast de un corredor humanitario como solución a la crisis migratoria y aseguró que no se considera como un fracaso.

"Este tipo de soluciones requiere bastante diálogo, requiere que el Presidente electo discuta con los distintos mandatarios, y cuando el presidente ya asuma el cargo las negociaciones pueden llegar a buen puerto”, aseguró.

“Los debates a veces requieren más de una conversación, y nosotros esperamos que se den con los distintos países, y lamentamos que algunos estén celebrando que hoy día, que ni siquiera el presidente ha llegado a La Moneda, haya, digamos, ciertas diferencias", señaló la vocera en referencia a las críticas del diputado del PS, Daniel Manouchehri, en relación con que Kast es el primer presidente que fracasa antes de gobernar.

Sobre lo mismo comentó que "pareciera que algunos celebran que las conversaciones no lleguen a puerto en las primeras instancias. Eso nos parece lamentable, pero como les comenté anteriormente, lo importante es que el Presidente electo ya comenzó conversaciones, quedan muchas".

Consultada si se trata de un "fracaso" de Kast, Sedini respondió tajante: "No hay ningún fracaso, todo lo contrario, la agenda migratoria del Presidente electo toma forma".

Y aseguró que "las distintas conversaciones con los mandatarios de otros países, tanto telefónicas como presenciales, han demostrado la capacidad del Presidente electo José Antonio Kast de poder conversar, llegar a acuerdo y adelantar una agenda antes del 11 de marzo. Eso para todos los chilenos debiese ser un triunfo en cuanto a la gestión del Presidente electo José Antonio Kast".

"El Presidente electo ha sido claro que la migración irregular es una prioridad para su gobierno. Se han generado distintas medidas, muchas de ellas que se van a implementar en los primeros días y otras en los próximos cuatro años con el objetivo de volver a regularizar y encaminar a Chile en lo que tiene que ver con la migración clara, regular y, al mismo tiempo, la relación entre los países que también han sido golpeados por esta ola migratoria", precisó.

Y agregó que "están cambiando los escenarios también en distintos países, eso también propone desafíos de distintas conversaciones. Las declaraciones del presidente de Perú no nos desvían de esa agenda, seguimos orientados en las distintas y profundas medidas que se van a implementar a partir del 11 de marzo, y las conversaciones siguen siendo preliminares, pero se seguirán profundizando”.

“El corredor humanitario es una de las propuestas que se plantean a los distintos países, que queda mucho por seguir conversando, y estamos seguros que vamos a llegar a puerto con la gran mayoría de los países que están sufriendo con la crisis migratoria y que están buscando soluciones", explicó.

APOYO A CARTER

El posible nombramiento del senador electo Rodolfo Carter como futuro ministro de Seguridad Pública generó cuestionamientos dentro de Renovación Nacional. La diputada Ximena Ossandón, en entrevista con radio Pauta, expresó sus dudas al señalar que no tiene claridad respecto de “cuáles son las cualidades de Rodolfo Carter para asumir ese cargo”.

Ante esas críticas, la vocera de la Oficina del Presidente Electo (OPE) salió en defensa del exalcalde. “Todos hemos sido testigos del tremendo trabajo que hizo Rodolfo Carter en La Florida; enfrentó la delincuencia y el narcotráfico con profundo coraje y valentía”, afirmó.

Añadió que “en ese sentido, creo que todos tenemos que valorar ese tipo de personas en nuestra política”, destacando la trayectoria del exalcalde frente a la inseguridad en su comuna.

Pese a su respaldo, la vocera evitó confirmar si Carter será finalmente designado en la cartera de Seguridad. “Voy a insistir en que el nombramiento del gabinete depende exclusivamente del presidente electo”, concluyó.

PURANOTICIA