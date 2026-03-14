Carabinero dio muerte a conductor que escapó de control policial en San Bernardo

Un hombre de 26 años fue abatido de un disparo por un carabinero debido a que se dio a la fuga en un control vehicular en la comuna de San Bernardo. Asuntos Internos de la policía uniformada está investigando la legalidad del procedimiento.

Los hechos ocurrieron a las 21 horas de este viernes, en calle Paso Drake con Santa Carolina, donde los funcionarios intentaron controlar a un conductor, quien escapó del lugar. En la persecución, uno de los carabineros le disparó y le provocó la muerte.

Al respecto, el subprefecto del Maipo, teniente coronel Pablo Hernández, señaló que "este hecho ocurrió muy cercano a las 21:00 horas, a raíz de fiscalizaciones que está realizando personal de la Sección de Investigación Policial".

"Tratan de controlar a una persona, se inicia un seguimiento, se está verificando la dinámica del hecho donde un carabinero hace uso de su armamento y resulta este conductor fallecido, lamentablemente", añadió.

Sobre versiones de que el fallecido pensó que se trataba de una encerrona, debido a que los funcionarios estaban de civil, el subprefecto indicó que "tenemos al fiscal presente en el lugar, ya se instruyó a los equipos especializados, la idea es esclarecer de forma transparente los hechos y se lleven los antecedentes a la fiscalía".

"Aún no podemos dar un a priori de las circunstancias, el personal andaba haciendo uso de identificaciones institucionales, el chaleco antibalas respectivo, lo que es la placa, estamos tratando de dilucidar de la manera más transparente posible que se esclarezcan los hechos", enfatizó.

Por su parte, el fiscal de Flagrancia Patricio Rosas informó que el sitio del suceso será periciado por el Labocar.

Añadió que la investigación por la muerte quedó a cargo del OS9, la Dirección de Asuntos Internos de Carabineros y del Servicio de Encargo y Búsqueda de Vehículos Motorizados (SEBV).

PURANOTICIA