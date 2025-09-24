Vocera de Jeannette Jara reconoció la demora en la entrega del programa definitivo de la candidata

Laura Albornoz, vocera de la campaña presidencial de Jeannette Jara, reconoció la demora en la entrega del programa definitivo de la candidata, tal como lo criticaron públicamente Francisco Huenchumilla y José Miguel Insulza.

“Sí, tienen razón en el sentido de que les gustaría haberlo tenido antes. Va a estar el 1 de octubre, pero también tomamos la decisión de hacerla participativa (…). Quisimos incorporar esa mirada territorial y no solamente centralizar”, señaló Albornoz en entrevista con Radio Pauta.

“Tomamos la decisión de presentar lineamientos programáticos con la inscripción de la candidatura, cerca de 80 páginas. También tomamos la decisión de compartirlo con la ciudadanía y hacer una visita a lo largo del país, en todas las regiones, con diálogos ciudadanos (que reunieron más de tres mil personas)”, explicó.

Con eso en mente, Albornoz argumentó que “tenemos que procesar y sistematizar esa información”, recopilada en los diálogos con los chilenos.

“Siempre dijimos que sería a principios de octubre, yo no sé si hay una demora. La candidata pidió calma y prudencia (...) espero que el fin de semana la candidata pueda tener una reunión con los partidos y pueda calmar todas las angustias que tienen estos dos antiguos políticos, con larga trayectoria”, finalizó.

