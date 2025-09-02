Vocera de Jara acusa falta de transparencia de Kast por su propuesta previsional: "Está ocultando sus verdaderas intenciones"

La vocera del comando presidencial de Jeannette Jara, diputada Gael Yeomans (FA) arremetió contra el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, y aseguró que “es un candidato que no es sincero”.

“Está ocultando sus verdaderas intenciones, está ocultando lo que piensa hacer, por ejemplo, con las pensiones. ¿De dónde va a salir el recorte de US$6.000 millones que está prometiendo? En Argentina salió de los jubilados, en Chile no me cabe duda que, si no quiere revelar cuáles son sus reales propuestas, quizás también van a venir recortes de las pensiones y eso implica un retroceso en algo que se logró avanzar”, aseguró en entrevista con radio Universidad de Chile.

La parlamentaria aseguró que “Kast también está escondiendo lo que piensa hacer con la ley de aborto en tres causales. En su primer programa de Gobierno lo que comprometía era su derogación y hoy no habla porque está ocultando, no es sincero. En ese sentido, creo que es relevante poder llevar a que José Antonio Kast muestre sus reales intenciones al país, porque no puede ser que una candidatura presidencial se levante sobre la nula transparencia, la falta de información, la improvisación”.

“Hoy también vemos una campaña de fake news que sigue haciendo José Antonio Kast, solo que está cambiando a la candidata que está atacando, en primer lugar, atacó a Evelyn Matthei, ella evaluó querellarse, y ahora está atacando a Jeannette Jara”, acusó la vocera.

“Eso demuestra que se le suelta la cadena a José Antonio Kast, ataca a mujeres, es intolerante a las mujeres que piensan distinto a él”, cerró.

