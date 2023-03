Vocera de Gobierno y rechazo a la reforma tributaria: "No fue casual la entrevista del expresidente Sebastián Piñera"

La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió al rechazo a la idea de legislar que obtuvo la reforma tributaria en la Cámara de Diputados y Diputadas, luego de que este miércoles alcanzara solo 73 de los 78 votos a favor necesarios para cumplir el quórum requerido.

En entrevista con radio Cooperativa, indicó que "llevamos seis meses de debate legislativo y antes de eso hubo tres meses de diálogos sociales en todas las regiones del país para construir las bases. Hubo una discusión en la Comisión de Hacienda que fue bastante buena -se incorporaron 90 indicaciones-, hubo mucha conversación".

"Esto creo que (el rechazo) fue posterior a un cambio de tono de la oposición, que se reflejó la última semana, con mayor virulencia hacia las reformas centrales del Gobierno que antes no se había visto", sumó la vocera del Ejecutivo.

En la misma línea, señaló que en la derecha "hay una intención de mantener el status quo respecto de los temas tributarios, y no fue casual la entrevista del ex presidente Sebastián Piñera el fin de semana anterior, rechazando -entre otras cosas- la propuesta tributaria. Hubo un alineamiento, un cambio de tono de la oposición respecto a esto".

La secretaria de Estado sostuvo que desde el Gobierno "mostramos permanentemente apertura a que, después de votar la idea de legislar, pudiéramos seguir introduciendo mejoras (...) resguardando ciertos principios, que es la capacidad de recaudar y que los que tuvieran más pagaran más".

Respecto a la posibilidad de seguir adelante con la reforma, mencionó que "hay que evaluar, no me quiero adelantar; la alternativa de la insistencia requiere un quórum muy alto, y teniendo incluso mayoría de votos en la Cámara con un quórum más bajo no logramos aprobarlo. Así que es más complejo en el Senado".

"Hoy tenemos una jornada clave de discusión en ese sentido: el comité político viene pronto, luego el comité político ampliado con los partidos, y vamos a seguir sosteniendo conversaciones para encontrar el camino y cumplirle a la ciudadanía", agregó Vallejo.

Asimismo, acotó que "necesitamos recaudar una importante cantidad de recursos para poder tener ingresos permanentes en nuestro país y financiar políticas sociales permanentes".

