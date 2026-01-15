Vocera de Gobierno tras quiebre oficialista hizo un llamado a "poner la pelota al piso" y restablecer el diálogo

La ministra Secretaria General de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, se refirió a la tensión en la coalición de Gobierno e hizo un llamado al dialogo para terminar con las diferencias.

"Como Gobierno siempre vamos a estar disponibles a ayudar en la instancia del diálogo correcto para avanzar en los acuerdos que permitan no solamente a nuestro sector un mejor entendimiento, sino que también incluso con las otras fuerzas", aseguró en entrevista con radio Universo.

La autoridad agregó que “nosotros entendemos que esto igual es un problema ahora de partido y nos vamos a contribuir a generar más tensión, ni polemizar por la prensa sobre esto (...) nosotros siempre vamos a estar disponibles a generar los espacios de diálogo para mejor entendimiento”.

“Aquí hay una tarea de los partidos, que se puedan sentar a conversar, que puedan resolver las diferencias y que ojalá estas tensiones se vayan superando, porque además tenemos hartos desafíos por delante", agregó.

Y aseguró que "con el ánimo de no aumentar nada de las polémicas que están ni las tensiones, el llamado es que ojalá podamos poner siempre la pelota al piso, restablecer las instancias de diálogo".

Consultada si la Ley Naín-Retamal es o no un logro del Gobierno, la ministra recordó que esto "no inició como mensaje presidencial, sino que emociones parlamentarias que se fundieron y que tuvimos que indicar por qué venían un par de aberraciones jurídicas que tuvimos que enfrentar. O sea, hubo un momento en esa fusión y en esa discusión parlamentaria el riesgo de que se vulneraran gravemente derechos fundamentales o que se garantizara o se avanzara una suerte de impunidad, sobre todo en el tema de asociados a torturas o premios ilegítimos".

"Y por lo tanto, si bien no partió como una iniciativa del Ejecutivo, sino una iniciativa parlamentaria, tuvimos que intervenir y tuvimos que empujar las modificaciones que hicimos justamente para tratar de equilibrar estas dos tareas, que es resguardar la labor policial y apoyar el trabajo de las policías, no en relación con el orden público, sino que sobre todo en relación al combate a la delincuencia y al crimen organizado", explicó.

Para la vocera de Gobierno, la Ley Naín-Retamal “es un logro dentro de la agenda de los proyectos de seguridad. Tenemos más de 70 leyes que logramos sacar adelante con acuerdo de entendimiento. Y dentro de las que tienen que ver con el fortalecimiento de las capacidades de la policía, la protección de la policía, equilibrada con el resguardo y protección de los derechos fundamentales está esto".

En la entrevista, la ministra se refirió, además, al caso de Gustavo Gatica: "En esto yo quiero insistir primero en la solidaridad con Gustavo Gatica, con sus seres queridos, su familia, y con esto también hacia todas las víctimas de trauma ocular, porque aquí hay un caso dramático con el que no se puede jugar ni caricaturizar”.

“Hemos tenido al exteniente, al señor Crespo, publicando en redes sociales casi una burla contra Gatica, mostrándose al lado de una lápida, como él enterrado en una tumba y él riéndose, y encuentro que eso es sumamente inhumano", denunció.

Asimismo, comentó que "en el veredicto, todavía no hay nada que indique que la ley Naín Retamal fue decisiva para la absolución de Crespo".

Sobre el caso de Julia Chuñil, Vallejo expresó que "esto es un caso que lleva otro poder independiente al Ejecutivo, el Poder Judicial, quienes persiguen además esto, este este caso, quienes investigan el Ministerio Público, y estos son diligencias que están realizando a propósito de los antecedentes ha recabado el propio ministerio público, y esperamos obviamente que en un pronto resultado".

"Nosotros cuando señalamos que también nos hacemos las preguntas de donde está Julia Chuñil, es por qué no puede desaparecer alguien y que no se sepa el paradero por tanto tiempo. Entonces, conocer la verdad es parte fundamental, independientemente de las interpretaciones. Lo que importa sí es que al final la justicia resuelva", sentenció

Finalmente, la vocera comentó la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Organiación de las Naciones Unidas (ONU).

“Esto no es una candidatura que represente solo a un presidente en ejercicio en este caso a la persona de Gabriel Boric, sino que hay un respaldo de las instituciones del Estado en el caso del Poder Ejecutivo dada la trayectoria de Michelle Bachelet”, finalizó.

