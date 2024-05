Vocera de Gobierno tras propuesta de general Yáñez dice que bono asociado a licencias médicas "no es el camino"

El Gobierno le puso paños fríos a la propuesta del general Ricardo Yáñez de entregar un bono trimestral para los funcionarios de Carabineros.

Esto, luego que el presidente Boric se comprometiera a elaborar una propuesta de incentivo al trabajo policial en el marco de su participación en la ceremonia para conmemorar el 97° aniversario de la institución.

En la iniciativa entregada por Carabineros se plantea la entrega de esta asignación trimestral calculada en base al 65% del sueldo en posesión, estableciendo como requisito básico para que sea otorgado el haber prestado servicios en la institución al menos un año y mantener una participación laboral efectiva durante el trimestre previo al pago de la asignación, lo cual beneficiaría a 50 mil funcionarios, personal uniformado, de planta y personal contratado por resolución.

El general Yáñez se refirió a este tema en Meganoticias, donde señaló que “yo quiero decir que tengan la tranquilidad de que nosotros ya hicimos una propuesta, presentamos un proyecto de una asignación laboral de los carabineros, trimestral, que en el fondo tiene que ser analizada obviamente por otro estamento, pero ya fue entregada a la autoridad”.

“Lo que hay que hacer es tener paciencia, tranquilidad, las cosas no son de un día para otro, requieren obviamente que haya una serie de procesos y análisis que muchas veces escapan a lo que uno puede hacer, hay muchas prioridades también en el país, y obviamente yo, particularmente como general director, tengo que preocuparme de las prioridades de mis carabineros y en eso estamos trabajando fuertemente, dijo Yáñez.

Y la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, reconoció que "efectivamente, Carabineros hizo llegar una propuesta de bonificación al Ministerio del Interior y al Gobierno", pero que “un bono asociado a las licencias médicas (…) no es el camino".

Luego indicó que “un tema que está pendiente que tenemos que garantizar el compromiso del Ejecutivo, que es aumentar las dotaciones y las plantas de Carabineros. Necesitamos avanzar, lo que implica también recursos, y por eso el proyecto cumplimiento tributario”.

No obstante, Vallejo sostuvo que “distinto es un bono asociado a las licencias médicas, porque sería reconocer que si se presentan licencias médicas, que no es porque se necesite, si no por otra razón, entonces no vemos de buena manera asociar bonos a menos días de licencia médica porque sería reafirmar que se está cometiendo una ilegalidad”.

Finalmente aclaró. “Pero no queremos decir con esto que no van a ver incentivos porque el Presidente de la República justamente anunció beneficios para poder justamente incentivar el desarrollo de la carrera dentro de Carabineros”.

PURANOTICIA