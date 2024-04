Vocera de Gobierno tras declaraciones de Kast contra presidente Boric: "No vamos a inflar polémicas artificiales"

La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, aseguró que "no vamos a inflar polémicas artificiales", frente a las declaraciones del líder republicano José Antonio Kast, quien en la Conferencia Política de Acción Conservadora que se realizó en Hungría dijo que "en Chile estamos gobernados por un Presidente 'woke'".

Y agregó que se trata de "un Presidente tan woke, pero tan woke, que prometió que Chile sería el paraíso progresista y lo terminó convirtiendo en una pesadilla".

"Nosotros estamos hoy celebrando avances de país, que son sueños cumplidos, que nos permiten darle mayor derecho al tiempo a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país”, indicó Vallejo.

En ese sentido, la autoridad sostuvo que “las iniciativas abordadas por el Gobierno son un ejemplo que se está recogiendo en el mundo. Nuestro país avanza y celebra sus avances. Eso es lo que nos preocupa a nosotros, no inflar polémicas artificiales”.

A su vez, el titular de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, catalogó los dichos de Kast como un "insulto", y agregó que "no se construye un mejor país agrediendo e insultando, se construye un mejor Chile a través del diálogo democrático constructivo”.

Por lo tanto, complementó, “quien cree que a través de la descalificación va a generar mejores condiciones de vida para las chilenas y chilenos, comete un error grave".

"Nosotros no vamos a formar parte de esa lógica y vamos a seguir imponiendo nuestro compromiso por Chile sobre una visión constructiva de un diálogo democrático que permita generar puntos de encuentro y no divisiones”, dijo Elizalde.

“Una persona que insulta y que agrede finalmente no cree en sus propias convicciones o simplemente no tiene convicciones. Porque si tiene que descalificar a los demás es porque no cree en sus propias ideas", sostuvo el secretario de Estado.

Parlamentarios del oficialismo también reaccionaron.

El diputado Daniel Manouchehri (PS), por ejemplo, dijo que "Kast fue parlamentario 16 años ¿Cuál fue su aporte? Ni siquiera podemos decir que iba a calentar el asiento, ya que tuvo un ausentismo de hasta el 86%”.

“Hoy viene a pontificar y dar cátedras de lo que él no hizo, acusando sin argumentos que el presidente Gabriel Boric no va a trabajar. Sus opiniones son un acto de chantería política", afirmó.

Otro que reaccionó fue el diputado Andrés Giordano (IND-FA), quien lo hizo compartiendo una publicación que alude a la baja asistencia de Kast en la Cámara cuando era parlamentario y agregó que “Kast siempre jugando sucio ¿Con qué cara? Si cuando era diputado tuvo de las peores asistencias en el Congreso el 2017 (52,07%) ¿Quien asiste sólo la mitad del tiempo a su trabajo sin que lo echen?”.

A su turno, Jaime Araya (IND-PPD) afirmó que "después del fracaso de la kastitucion y del portazo que le dio Chile a sus ideas fracasadas en el plebiscito, anda desorientado y sin rumbo. Fue a sacarse una foto con Bukele y no lo recibieron, y ahora va a desprestigiar al presidente Boric frente al club de neoconservadores, para anunciar un nuevo intento presidencial".

"Lo de Kast es una etiqueta vacía, no es patriota, ni es republicano, es un líder de pacotilla, que mira con envidia como el presidente Boric ha representado a Chile en el escenario internacional", agregó.

