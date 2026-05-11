Vocera de Gobierno se lanza contra el PC por llamado a movilizaciones: "No pueden dar cátedra de democracia a nadie"

La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Mara Sedini, entró al ruedo en la polémica de la jornada del oficialismo con el Partido Comunista (PC).

Durante su habitual vocería de los lunes, la secretaria de Estado criticó al PC, que a través de diversos dirigentes ha planteado generar acciones de protesta callejera contra el proyecto de ley de Reconstrucción Nacional que impulsa el Gobierno del Presidente José Antonio Kast.

Complementando sus críticas, la portavoz enumeró otras situaciones que involucran a figuras de dicha agrupación, señalando que cuentan con "un senador (Daniel Núñez) querellado por calumnias contra la ministra de Seguridad (Trinidad Steinert). Y también tienen a una exparlamentaria (Carmen Hertz) que decía que un diputado (Javier Olivares, del PDG) se merecía la violencia física. Esa no es la forma de hacer política, no es la forma de hablar de democracia".

"El Partido Comunista no puede dar cátedra de democracia a nadie. Deberían mirar a sus propios militantes, una procesada por violencia contra la ministra de Ciencia (Ximena) Lincolao... Esa persona es militante de las Juventudes Comunistas", dijo.

Finalmente, la titular de la Segegob evaluó el actuar reciente de la facción. En esa línea, sentenció que "el Partido Comunista lo que está haciendo, tanto con sus militantes como con sus declaraciones, es pasar por encima de la institucionalidad democrática y después creer que puede dar cátedra al respecto".

Agregó que "a nosotros nos parece que eso es inaceptable, y vamos a seguir las vías que corresponden, pacíficas, diplomáticas y también en el Congreso, para avanzar en los proyectos del país".

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