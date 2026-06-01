Presidente Kast firma proyectos para aumentar deuda fiscal y crear Registro de Vándalos y el decreto del «Plan Retorno»

El Presidente José Antonio Kast firmó dos proyectos de ley y un decreto vinculados a seguridad, migración y situación, en el Palacio Presidencial Cerro Castillo, en Viña del Mar.

Estas iniciativas habían sido anunciadas durante su primera Cuenta Pública ante el Congreso Nacional.

Uno de los proyectos corresponde a la creación del Registro Único de Vándalos e Incivilidades, iniciativa que busca establecer un catastro nacional de personas condenadas o sancionadas por hechos que afecten la convivencia ciudadana, la infraestructura pública o el patrimonio nacional.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, explicó que “el proyecto de ley busca que aquellas personas que estén condenadas por algunos delitos que dicen relación con la vida en comunidad, como el maltrato de obra a carabineros, el daño a la infraestructura del patrimonio nacional o las barricadas, pierdan derechos sociales como la gratuidad o la Pensión Garantizada Universal”.

Otra de las iniciativas firmadas corresponde a un proyecto de ley que buscará elevar el límite máximo de endeudamiento contemplado en la Ley de Presupuestos 2026.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, informó que el Ejecutivo pretende ampliar la autorización de deuda en US$6.200 millones.

“Hoy día firmamos un proyecto de ley que propone aumentar la autorización de endeudamiento contemplada en la ley de presupuestos de 2026. Este aumento asciende a 6.200 millones de dólares”, sostuvo.

Detalló que el incremento considera US$3.800 millones asociados a un mayor déficit fiscal respecto de las proyecciones iniciales, US$900 millones por efecto del tipo de cambio y US$1.500 millones derivados de compromisos de pago vinculados a la denominada deuda flotante.

La tercera medida firmada por el jefe de Estado corresponde al decreto que implementa el denominado “Plan Retorno”, mecanismo orientado a facilitar la salida voluntaria de migrantes en situación irregular.

El biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, sostuvo que el control migratorio “es muy importante para evitar la porosidad y el ingreso irregular de migrantes a nuestro país”.

Explicó que el plan permitirá que extranjeros que ingresaron clandestinamente abandonen Chile sin enfrentar sanciones migratorias inmediatas.

La iniciativa será implementada a través del Servicio Nacional de Migraciones y contemplará un plazo de 180 días para que las personas interesadas se inscriban mediante una plataforma digital.

(Imagen: Presidencia)

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