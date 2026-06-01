Alvarado destaca discurso "convocante" de Kast y envía mensaje a la oposición para que "puedan ayudarnos a construir un país mejor"

El biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, hizo un balance de la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast.

Desde el Palacio de Cerro Castillo en Viña del Mar, resaltó que la presentación del Mandatario en el Congreso "fue convocante, pues el Presidente manifestó que el futuro de Chile lo construimos entre todos".

El secretario de Estado indicó que se hizo "un recuento de cómo recibimos el país el 11 de marzo pasado, y también dio cuenta de ciertas acciones que hemos realizado desde el inicio de nuestro Gobierno".

Para Claudio Alvarado, lo más importante de la presentación es que "proyecta el camino que el Presidente desea para Chile en materias de seguridad, crecimiento económico y políticas sociales".

El jefe de gabinete añadió que "espero que después de haber escuchado al Presidente en el Congreso, los sectores de oposición puedan ayudarnos a construir un país mejor y aporten con su experiencia y sus ideas a que los anuncios hechos sean materializados de la mejor manera posible".

Para el biministro, "con diálogo fructífero y efectivo entre todos podemos construir un Chile mejor".

SALA CUNA UNIVERSAL Y LO QUE VIENE

Respecto del anuncio de ingreso de indicaciones al proyecto de Sala Cuna Universal, Claudio Alvarado dijo que "es una medida que se viene discutiendo durante mucho tiempo en el Parlamento, y que con las indicaciones que se ingresarán el próximo 15 de junio se va a definir un curso de acción que permita hacer compatible este derecho con la realidad económica actual del país".

Añadió que sobre ese proyecto específico "hay que establecer procedimientos de carácter gradual, para que poco a poco vayan ingresando más personas con derecho a este beneficio".

Y explicó que "sabemos que esto tiene un efecto importante en el empleo y sin lugar a dudas cuando ingresen estas indicaciones, se empieza de verdad a abrir el camino para que la Sala Cuna Universal en el mediano y largo plazo sea una realidad".

El biministro también abordó cómo seguirá el funcionamiento del Gobierno luego de su primera Cuenta Pública.

"El principal sello distintivo del Gobierno es pasar de la instalación a la acción, y por eso el Presidente ha anunciado una serie de medidas que dicen relación precisamente con abordar con acciones concretas materias de seguridad, de migración y de carácter social".

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