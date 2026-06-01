Disturbios y alteraciones al tránsito se registraron en plaza Italia durante manifestaciones en rechazo a la Cuenta Pública

Incidentes se registraron la tarde de este lunes en la plaza Baquedano de Santiago, en manifestación contra el Presidente José Antonio Kast y el proyecto de Reconstrucción Nacional.

Diversas organizaciones se autoconvocaron –como informó la Delegación Presidencial metropolitana- durante la tarde en ese lugar neurálgico de Santiago, bajo la consigna “El pueblo pasa la cuenta”.

En el lugar se desplegó un amplio contingente de efectivos de Carabineros, quienes actuaron con el carro lanza aguas y gases lacrimógenos para restablecer el tránsito por la Alameda y Providencia.

La movilización fue liderada por la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES). Se sumaron la Coordinadora Feminista 8M; el Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente (Modatima); la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech); Memorarte; la Comisión Contra la Tortura, y el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST).

Los manifestantes trataron de marchar en dirección a La Moneda, pero fueron frenados por la policía uniformada a la altura de Avenida Santa Rosa, donde carros lanzaaguas comenzaron a operar para dispersar la concentración.

Recién cerca de las 20:00 horas quedó normalizada la movilización vehicular por el eje Alameda-Providencia.

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