Vocera de Gobierno responde a critica de Enríquez-Ominami: "Es parte del contexto electoral"

La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, respondió a las críticas emitidas por Marco Enríquez-Ominami, candidato presidencial independiente, quien sostuvo que la actual administración “fracasó” y que ello ha permitido “prosperar a la derecha”.

Consultada por estos cuestionamientos, la autoridad señaló que este tipo de declaraciones se enmarcan dentro del proceso electoral. “Criticar al Gobierno de turno es parte del contexto electoral”, afirmó.

La secretaria de Estado agregó que “en cada elección presidencial el desafío, muchas veces, que tienen los candidatos es plantearse como mejor alternativa que el Gobierno de turno y, por lo tanto, es fácil levantar críticas o ataques”.

En su respuesta, la vocera también llamó a evaluar a los postulantes por sus antecedentes y compromisos. “Al final del día, lo que la gente tiene que ver son las propuestas, la trayectoria de cada uno de los candidatos (…) si han podido defender la democracia o no, si han defendido o no los derechos de las mujeres, de los estudiantes, de los trabajadores o no”, indicó.

Finalmente, subrayó que “los discursos pasan, las palabras vuelan, son los hechos los que tiene que juzgar la ciudadanía en contextos electorales y son los hechos los que queremos demostrar hoy en día que se están aplicando y que están teniendo efectos respecto a lo que nos toca a nosotros como Gobierno”.

PURANOTICIA