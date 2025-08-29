Vocera de Gobierno llama a la templanza y unidad oficialista tras críticas del PC a Mario Marcel: “Nunca perder de vista la tarea”

En medio de las fricciones generadas por los dichos del presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, sobre la gestión de Mario Marcel en Hacienda, La Moneda hizo un llamado a sus ministros y líderes de partidos oficialistas a mantener la templanza y enfocarse en las tareas pendientes.

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, fue quien transmitió el mensaje en entrevista con radio Universo. La autoridad indicó que “yo lo que puedo decir como vocera de gobierno y eso también para todos nuestros ministros que la tienen siempre que tener muy clara, es que la tarea que ha mandatado el Presidente de la República es que nos concentremos en seguir cumpliendo las tareas de gobierno para con nuestro país y eso es lo fundamental porque estamos a siete meses del término de gobierno”.

Vallejo también instó a los partidos a alinearse con la agenda legislativa, ya que “lo importante respecto a la tarea de gobierno es llamar a los partidos y a sus propias autoridades a abocarse en una unidad de propósito en torno a la agenda legislativa que estamos empujando: fin al CAE, sala cuna para todos, el levantamiento del secreto bancario, el subsidio unificado al empleo entre otras materias”.

Finalmente, la vocera reforzó el llamado a la calma: “A todos tener mucha templanza. Insisto, estamos en una democracia, en una democracia hay libertad de opinión y libertad de expresión obviamente, pero nunca perder de vista la tarea fundamental que tenemos por delante, porque los chilenos esperan que sigamos gobernando, aunque estemos en contexto electoral el trabajo no para”.

