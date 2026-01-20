Vocera de Gobierno emplaza a senadores a avanzar en la Ley de Incendios y apunta a Ximena Rincón

La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo coincidió con el Presidente Gabriel Boric en la necesidad de aprobar pronto la Ley de incendios e hizo un llamado a los senadores a avanzar en la iniciativa.

En entrevista con el programa de YouTube, "Turno", la autoridad comentó que la iniciativa está con urgencia “hace meses” y que llevan dos años tratando de que avance su legislación, pero que “ha estado lamentablemente parada en la Comisión de Hacienda del Senado”.

“Ustedes saben que nosotros ponemos la urgencia en los proyectos, pero no necesariamente eso obliga, particularmente a la Cámara Alta, respetar la urgencia. Entonces, estamos con las urgencias puestas y no necesariamente las ponen en tabla para la votación en las comisiones o incluso en la sala”, agregó.

Consultada de por qué no avanza esta ley en el Senado, la vocera de Gobierno aseguró que “habría que preguntarles a los parlamentarios de la comisión, a la propia presidenta de la comisión, la senadora (Ximena) Rincón”.

“Hay diferencias muchas veces en el contenido de los proyectos, pero lo que nosotros decimos es que eso no obsta que se pueda poner en tabla y discutir esa diferencia, incluso votarla, pero esto de que esté paralizado por mucho tiempo, la verdad es que no es bueno, no es bueno para el país”, aseguró la ministra.

Finalmente, agregó que desde el megaincendio en Valparaíso, se discute la necesidad de avanzar en la iniciativa, pero que no deberían “esperar otro evento de estas magnitudes para recién volver a poner en discusión pública, al menos, la necesidad de esta ley”.

